Ligue Europa : Bousculé par Salzbourg, l’OM s’est arraché pour retrouver les sommets !

Grâce à une réalisation de Rolando lors de la prolongation, Marseille se qualifie pour la finale de la Ligue Europa. Les Phocéens ont été bousculés par Salzbourg, mais l’essentiel est assuré. Les hommes de Rudi Garcia ont rendez-vous avec l’Atlético Madrid, le 16 mai à l’OL.

Le debrief

Avec un avantage de deux buts au moment d’aborder cette demi-finale de la Ligue Europa, Marseille n’avait clairement pas besoin d’enflammer les débats sur la pelouse de la Red Bull Arena, et les hommes de Rudi Garcia ont parfaitement appliqué les consignes. Organisés en 4-2-3-1 aux Luiz Gustavo pour épauler Adil Rami en charnière, les coéquipiers de Dimitri Payet ont fait preuve de sérieux pour bloquer les velléités offensives d’une formation autrichienne qui a dû se contenter d’une demi-occasion de Munas Dabbur (13eme) durant la première période.

Malgré leur défaite concédée à l’Orange Vélodrome, jeudi dernier, les troupes de Marco Rose ont donné l’impression de jouer avec le frein à main pour débuter cette seconde manche face aux Phocéens. Cela n’a pas été beaucoup mieux au retour des vestiaires avec une énorme occasion pour Valère Germain (49eme), mais il a suffi d’un exploit individuel d’Amadou Haidara (53eme) pour faire basculer cette rencontre. Après cette ouverture du score, les Autrichiens sont apparus libérés avec des tentatives d’André Ramalho (58eme) et de Munas Dabbur (60eme).

Incapable de tenir le ballon, l’OM est alors apparu en difficultés sur chacune des attaques autrichiennes, Bouna Sarr déviant une frappe de Xaver Schlager pour le 2-0 de Salzbourg. Le quatrième de L1 a eu une belle opportunité sur une tête de Florian Thauvin (73eme), mais la domination était bel et bien pour les locaux qui ont cherché le but de qualif’ jusqu’au bout du temps additionnel. Place à la prolongation et le RBS a continué de pousser. Alors que Yohann Pelé sortant une parade exceptionnelle sur une tête de Duje Caleta–Car (99eme), les visiteurs ont fini par trouver les ressources nécessaires pour faire la différence par l’intermédiaire de Rolando (116eme).

En manque de temps de jeu depuis son retour de blessure, le Portugais a enfilé le costume de héros pour envoyer son équipe en finale. Les coéquipiers de Luiz Gustavo ont une nouvelle pu compter sur un arbitrage favorable (malgré un penalty non sifflé à la fin du temps réglementaire), mais l’essentiel est ailleurs. Alors que les Autrichiens devraient avoir du mal à digérer cette élimination, le club du président Jacques-Henri Eyraud va retrouver les sommets du football européen. Il ne s’agit pas de la C1, mais cette finale de la Ligue Europa valide le projet mis en place sur la Canebière. Ce sera le 16 mai prochain contre l’Atlético Madrid, à Lyon. Mais en attendant, la nuit s’annonce particulièrement longue pour les tous les amoureux de l’OM.

Le film du match

13eme minute

Première occasion pour Salzbourg. Aux abords de la surface de l’OM, Dabbur arme une frappe croisée du pied droit. Y.Pelé repousse au sol et Luiz Gustavo dégage le danger. L’action continue et Samassekou enchaîne avec une tentative beaucoup écrasée pour inquiéter les Phocéens. Cela termine sur le gardien de l’OM.

46eme minute

A la suite d’un centre de Germain qui n’a pas trouvé preneur, Ocampos récupère le ballon côté gauche. Aux abords de la surface de Sazlbourg, l’Argentin élimine son adverse direct et enchaîne avec une frappe du pied droit dans un angle fermé. Cela ne trouve pas le cadre du but de Walke, mais les Phocéens sont présents pour débuter cette seconde période.

49eme minute

Contre-attaque pour l’OM avec Germain qui lance Payet sur le côté gauche. Dans la surface autrichienne, le capitaine marseillais temporise avant de trouver son attaquant qui est seul au second poteau. L’ancien Monégasque a tout le temps pour armer sa reprise du plat du pied droit, mais cela ne trouve pas le cadre du but de Walke. C’est trop et écrasé pour inquiéter Salzbourg.

53eme minute (1-0)

Côté droit, Haidara récupère le ballon à quarante mètres de son but et s’offre une percée vers l’axe. Le Malien élimine Luiz Gustavo et enchaîne avec un pointu du pied droit. Y.Pelé est pris sur sa gauche.

58eme minute

Aux trente-cinq mètres, Ramalho prend sa chance plein axe. Sa mine du pied droit est repoussée des deux points par Y.Pelé.

65eme minute (2-0)

Sur le côté droit, Haidara déclenche un centre à ras de terre. Alors que Luiz Gustavo est battu, Rami repousse vers Schlager qui contrôle et frappe de l’extérieur du pied gauche. C’est hors cadre mais B.Sarr dévie dans sa cage pour tromper Y.Pelé.

71eme minute

Dans le couloir gauche, Ulmer centre à ras de terre pour V.Berisha qui réalise une talonnade pour servir en retrait Hwang. Le Sud-Coréen tente sa chance du pied gauche, mais Y.Pelé est à la parade.

73eme minute

Sur le côté droit de la surface autrichienne, Payet centre en direction de Thauvin qui reprend de la tête. Sa tentative termine sur le haut de la transversale de Walke.

92eme minute

Sur un coup-franc de Payet mal dégagé, Njie remet dans la boite et Zambo-Anguissa tente une volée qui passe à côté du cadre. Aux abords de la surface autrichienne, le Camerounais n’a pas hésité au moment de tenter sa chance du pied droit.

99eme minute

Sur un corner frappe côté droit par V.Berisha, Caleta-Car est en position idéale pour reprendre de la tête, mais Y.Pelé réalise un arrêt décisif pour éviter le 3-0 de Salzbourg. L’Albatros s’est parfaitement déployé sur sa droite.

102eme minute

Servi sur le côté gauche de la surface de l’OM, Dabbur arme une frappe à ras de terre du pied gauche. Son tir est trop croisé pour inquiéter Y.Pelé.

116eme minute (1-2)

Payet se charge d’un corner côté droit. Son centre trouve Rolando au point de penalty. Alors que Caleta-Car a glissé, le Portugais reprend du plat du pied droit. Son ballon vient mourir au ras du poteau droit de Walke et l’OM est virtuellement qualifié pour la finale de la Ligue Europa !

Tops et flops



TOP 3

Après avoir fait admirer sa qualité de centre lors du match aller, ULMER a récidivé pour la réception de l’OM. A l’image de Stefan Lainer côté droit, l’ancien joueur du SV Reid a constamment apporter le surnombre pour essayer de déstabiliser les coéquipiers d’Adil Rami. Mission accomplie.

Auteur de l’ouverture du score, HAIDARA a posé de gros problèmes aux Olympiens, notamment par sa faculté à casser les lignes. Alors que l’on parle surtout de son coéquipier Diadie Samassekou pour le Mercato d’été, le numéro 4 a fait forte impression ce jeudi soir. Et ceci malgré son expulsion lors de la prolongation.

Entré lors de la prolongation, ROLANDO restera comme le héros de cette soirée. Buteur sur un corner frappé par Dimitri Payet, le Portugais a su faire la différence en sortant du banc. En fin de contrat à l’issue de la saison, l’ancien joueur du FC Porto continue de rendre de précieux services.



FLOP 3

Avec un Stefan Lainer toujours aussi offensif du côté de Salzbourg, AMAVI a confirmé ses difficultés du moment. Alors que les Autrichiens sont régulièrement passés de son côté, l’ancien joueur de Nice manque cruellement de discipline au marquage. Cela n’a pas toujours été le cas cette saison, mais ça devient une mauvaise habitude.

Ce n’est pas un habitué de cette rubrique, mais LUIZ GUSTAVO a été incroyablement fébrile ce jeudi soir. Associé à Adil Rami en défense centrale, le Brésilien a connu un déchet inhabituel. L’ancien joueur du VfL Wolfsburg est éliminé trop facilement sur l’ouverture du score de Salzbourg.

Esseulé aux avant-postes, GERMAIN a été transparent pour cette seconde manche face à Salzbourg. Ce n’est clairement pas le seul chez les Phocéens, mais on retiendra cette énorme occasion ratée en début de seconde période. Le tournant d’une rencontre qui a ensuite basculé en faveur des locaux. En l’absence de Kostas Mitroglou, l’ancien Monégasque – qui peut remercier Rolando – n’aura pas marqué des points.

Monsieur l’arbitre au rapport

Plusieurs décisions litigieuses et on ne peut clairement pas dire que M.Karasev ait réussi son match. Après un match aller largement en leur faveur, les Phocéens peuvent une nouvelle fois remercier le corps arbitral. Si les Olympiens auraient dû bénéficier d’un penalty en seconde période avec une main de Caleta-Car (85eme), il n’y avait pas corner sur l’action qui amène le but décisif de Rolando (116eme). Cela fait beaucoup pour les Autrichiens…

La feuille de match

Ligue Europa (Demi-finale retour) : SALZBOURG – MARSEILLE : 2-1 (ap)

Red Bull Arena (30 000 spectateurs environ)

Temps nuageux – Pelouse en bon état

Arbitre : M.Karasev (RUS) (4)

Buts : Rolando (116eme) pour Marseille – Haidara (53eme) et B.Sarr (65eme csc) pour Salzbourg

Avertissements : Haidara (75eme et 119eme), Ramalho (86eme) et Caleta-Car (93eme) pour Salzbourg – B.Sarr (35eme), M.Lopez (39eme), Rami (57eme), Germain (77eme), Payet (84eme) et Amavi (100eme) pour Marseille

Expulsion : Haidara (119eme) pour Salzbourg



Salzbourg

Walke (cap) (5) – Lainer (6), Caleta-Car (4), Ramalho (5), Ulmer (6) puis Pongracic (97eme) – Haidara (7), Samassekou (5), Schlager (5) puis Minamino (84eme) – V.Berisha (5) – Dabbur (3), Gulbrandsen (4) puis Hwang (68eme)

N’ont pas participé : Stankovic (g), Yabo, Leitgeb, Wolf

Entraîneur : M.Rose



Marseille

Y.Pelé (6) – B.Sarr (3), Rami (5), Luiz Gustavo (3), Amavi (3) – M.Sanson (5) puis Rolando (101eme), M.Lopez (4) puis Zambo Anguissa (67eme) – Thauvin (4) , Payet (cap) (6), Ocampos (4) – Germain (3) puis Njie (84eme)

N’ont pas participé : Escales (g), Kamara, Sertic, Sari

Entraîneur : R.Garcia