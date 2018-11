Ligue Europa - Bordeaux / Le Grand Format : Défis psychologiques, challenge physique… L’année galère d’Alexandre Mendy

Attaquant de Bordeaux, qui joue sa survie en Ligue Europa face au Slavia Prague ce jeudi soir (18h55), Alexandre Mendy sort d’une longue période de convalescence, presque un an après avoir subi une rupture partielle du ligament du genou. Foot365 vous propose le récit des défis relevés, du moment où son « genou a tourné » jusqu’à son retour sur les terrains.

Un premier diagnostic rassurant pour Mendy, un second inquiétant

L’impact mental et le « sentiment de culpabilité » vis-à-vis de Gourvennec

La douleur physique et « ne pas pouvoir s’habiller seul »

Vivre en marge avec le soutien des proches, découvrir « les faux amis »

L’envie de rejouer vite, l’appréhension aussi

Elle est là. Elle rôde, veille, menace, comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de chaque joueur. Qu’elle touche les ligaments ou les os, la blessure est la hantise du footballeur. Et lorsqu’elle est durable, elle finit, inconsciemment ou non, par atteindre la tête et l’esprit. Il y a presque un an, le 8 décembre 2017 précisément, Bordeaux recevait Strasbourg, en ouverture de la 17eme journée de Ligue 1. Alexandre Mendy, transféré de Guingamp aux Girondins six mois plus tôt, y disputait un 16eme match saisonnier. Ce soir-là, il n’avait pas disputé l’intégralité de la rencontre et son entraîneur, l’arbitre ou lui-même n’y étaient pour rien. C’est son organisme qui l’avait décidé.Sur une pelouse humide et sous une ambiance froide, Bordeaux sombre, au point d’être mené 0-3 peu après l’heure de jeu. La rencontre aurait pu s’arrêter juste après le coup de grâce asséné par Martin Terrier que cela n’aurait rien changé, ni au résultat, ni à ses conséquences. Mais pour Mendy, les dix dernières minutes sont bien plus douloureuses que pour ses coéquipiers. « Aux abords de la 80eme minute, je reçois un ballon en bord de touche, mon contrôle est un peu long, se souvient l’attaquant. Je freine ma course parce que le ballon va sortir, je n’ai plus trop les jambes. Le défenseur me bouscule, alors que le ballon va sortir (il insiste). Et c’est là, sur l’appui… »Touché, le joueur reste au bord du terrain. « Sur le coup, je sens une grosse décharge, se remémore-t-il. Ça m’a fait un peu mal. Mais deux minutes après, la douleur avait disparu ». Jocelyn Gourvennec, l’entraîneur, a déjà effectué ses trois changements. Mendy reprend sa place : « Mais dès les premiers appuis, je sens que quelque chose a bloqué ». Son genou a tourné. Bordeaux finit la rencontre à dix., précise l’attaquant. Embêtant. Mais pas désastreux. Si le diagnostic se confirme, le Toulonnais n’aura besoin que de quelques semaines de repos : « il me dit aussi qu’il ne faut pas s’enthousiasmer trop vite. Ils ont des doutes à cause de la douleur que j’ai ressentie sur le coup puisque j’ai hurlé ».Le lendemain, le club a la gueule de bois et les premières nouvelles de la journée ne sont toujours pas bonnes. « Je passe de nouveaux examens, qui révèlent une rupture partielle du ligament croisé du genou droit ». La convalescence ne durera pas quelques jours. Mais de nombreux mois. Elle enclenche, aussi, un défi psychologique.Dans l’instant qui suit la mauvaise nouvelle, Mendy ne se donne pas le temps de cogiter : « Dès que j’apprends cela, je me projette sur l’opération, je prends des renseignements le jour même, sur Internet, auprès de mes amis, et je cherche où je peux me faire opérer et par qui ». Après un an de convalescence, Mendy a retrouvé le chemin des terrains.[/caption]Réaliste, pragmatique, rationnel, le buteur ne laisse que peu de place aux interrogations, pourtant si légitimes pour un footballeur dans un tel contexte. De la déception ? « Sur l’instant, je n’en ai pas, assure-t-il. On ne peut pas revenir en arrière ». Même le sentiment d’injustice, nourri par l’arrêt brutale d’une période où il avait donné l’impression de prendre ses marques au sein du club bordelais, après quatre buts inscrits dont un doublé, une semaine plus tôt, face à Saint-Etienne, ne l’a pas envahi : «A ce moment-là, je ne pense qu’à une chose : revenir, et me mettre dans les meilleures conditions pour le faire le plus vite possible ».Le joueur alors âgé de 23 ans n’est pas tracassé pour lui-même. Il l’est pour le club. Après cette défaite devant Strasbourg, Bordeaux est 14eme de Ligue 1, deux petits points devant le barragiste, Lille. Et puisqu’il a une responsabilité, comme tous les autres membres du groupe, dans ce mauvais début de saison, il se sent aussi en mission, que cette blessure l’empêchera d’accomplir. « Je ne sais pas si on peut parler d’un sentiment de culpabilité, confie-t-il. Mais c’est surtout par rapport au coach. Je me dis que je ne vais pas pouvoir l’aider ».Éliminés par Videoton lors du deuxième tour de qualification de Ligue Europa, giflés par le PSG (6-2) en septembre,Forcément, Gourvennec est menacé. Il l’était déjà bien avant cette réception du RCSA. « Il y a des bruits selon lesquels il va se passer quelque chose si on ne gagne pas ce match-là, ajoute Mendy. Moi, j’ai envie de lui rendre la confiance qu’il m’a accordée ». Le coach est finalement relevé de ses fonctions un mois plus tard, le 18 janvier 2018.Opéré avant les fêtes à Monaco, l’ex-Niçois sort de deux semaines de douleurs, au point de « ne pas pouvoir s’habiller seul » et vit la période la plus difficile de sa jeune carrière. Il entame, dans la foulée, sa convalescence près de sa ville d’origine, au Centre Européen de Rééducation du Sportif (CERS) de Saint-Raphaël. « Avec ce type de blessures, il y a différentes étapes-clés, glisse Nicolas Dyon, ancien préparateur physique de Nice, Rennes ou Saint-Etienne.Mais cela prend bien évidemment énormément de temps car le plus important est le respect des délais de guérison, de reprise avec le groupe et sur le terrain, pour éviter la rechute ».[caption id="attachment_7867621" align="alignnone" width="752"] Pendant sa blessure, les Girondins ont fortement recruté devant avec notamment l'arrivée de Jimmy Briand.[/caption]Pour un footballeur, cette période-là semble infiniment longue. Le statut et les performances d’un joueur sont remis en question chaque semaine. Le blessé doit se mettre à l’écart, et l’accepter. « Moi, je ne me suis jamais senti seul », assure Mendy.Youssouf Sabaly et Younousse Sankharé, les coéquipiers dont il se sent le plus proche, viennent constamment aux nouvelles. Et puis, « tout cela permet de faire le tri dans sa vie », comme il le dit lui-même : « C’est là que l’on voit les faux amis ».Après des mois à vivre en marge d’un groupe bordelais qui a considérablement changé, l’attaquant reprend l’entraînement en octobre, avec « un peu d’impatience, beaucoup d’envie de rejouer et la satisfaction d’en être là, après cette galère ».Il marque un but, délivre une passe décisive, et découvre surtout un nouveau défi mental, aux conséquences techniques : « Je joue en me disant qu’il ne faut pas que je prenne de coup sur mon genou, comme c’est le début, précise-t-il. Il y a un peu d’appréhension dans les duels, et j’ai peut-être un peu de mal à garder mes ballons, pour le moment. Mais avec le temps, ça va revenir ».« Tout cela est normal, ajoute Nicolas Dyon. Il a besoin de passer des caps psychologiques, et se prouver à lui-même que son genou peut le faire ». Il va devoir, maintenant, prendre son mal en patience.Yann Karamoh et Andreas Cornelius ont débarqué en prêt, Jimmy Briand est arrivé libre, et 8,5 millions d’euros ont été déboursés pour boucler le transfert de Samuel Kalu, cinquième recrue la plus chère de l’histoire du club. Depuis le début de la saison, ils ont eu le temps de s’installer, marquer des points, nouer des affinités sur le terrain.Mendy part forcément de plus loin. Mais après tout ce qu’il a enduré, hors de question pour lui de douter. « Je n’ai pas d’inquiétude par rapport à cela, confirme-t-il.Au final, j’ai toujours eu du temps de jeu. Je repars pour la même mission ». Il n’est de toute façon pas encore temps de se poser cette question : « Pour le moment, le plus important est de revenir, retrouver des bonnes sensations. Ensuite, on verra ce qu’il se passe ». Et si l’heure est au bilan, l’attaquant prend un peu de recul : « Cette blessure m’a appris le dépassement de soi-même, travailler avec la douleur, souffrir. Mais elle m’a surtout fait perdre du temps ». On y revient.