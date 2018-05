Ligue Europa : Björn Kuipers au sifflet pour la finale entre Marseille et l’Atlético Madrid

Björn Kuipers a été désigné par l’UEFA pour arbitrer la finale de la Ligue Europa entre l’OM et l’Atlético Madrid. Le Néerlandais avait déjà croisé la route des Phocéens lors de leur quart de finale retour contre Leipzig (5-2).

Si les Marseillais sont superstitieux, voici qui devrait les satisfaire. L’UEFA a désigné Björn Kuipers pour arbitrer la finale de Ligue Europa qui les opposera à l’Atlético Madrid au Groupama Stadium le 16 mai prochain. Le Néerlandais était au sifflet lors du quart de finale retour de l’OM contre Leipzig au Vélodrome (5-2) et avait donc plutôt porté chance à Payet et ses coéquipiers. Arbitre international depuis 2008, l’homme de 45 ans est une valeur sûre puisqu’il représentera aussi les Pays-Bas lors du Mondial en Russie. Il avait aussi officié lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid.