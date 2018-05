Ligue Europa - Atlético Madrid : Les secrets d'une forteresse (quasi) imprenable

Intraitable à domicile en Ligue Europa depuis quatre rencontres, l’Atlético Madrid de Diego Simeone n'a plus encaissé de but au Wanda Metropolitano depuis le 31 octobre. Une forteresse (quasi) imprenable cette saison. Opposés à Arsenal en demi-finale retour de la Ligue Europa (21h05), les Colchoneros et leur défense de fer risquent de mener la vie dure aux Gunners.

Le Wanda Metropolitano, ou la nouvelle forteresse imprenable de l’Atlético Madrid. Jeudi soir (21h05), l’enceindre madrilène sera le théâtre d’une bataille qui s’annonce acharnée entre les Colchoneros et les Gunners. Accroché à domicile lors du match aller de cette demi-finale de la Ligue Europa (1-1), jeudi dernier, Arsenal se retrouve au pied d’une montagne avant ce deuxième round entre deux colosses de la scène européenne. Un édifice en titane que seul Chelsea a réussi à franchir cette saison sur la scène européenne. Autant dire que la tâche devrait être des plus compliquées pour les canonniers londoniens. Et cette solidité défensive à domicile ne date pas d’hier pour les hommes de Diego Simeone. Éliminés l’année passée en demi-finale de la C1 par le Real Madrid, Antoine Griezmann et ses partenaires n’avaient pas perdu une seule rencontre à la maison au cours de leur campagne européenne 2016-17. Impressionnant.

Une défense imperméable en Ligue Europa… et en Liga

Chahuté au match aller par les coéquipiers d’Alexandre Lacazette, l’Atlético Madrid a tenu le choc sur la pelouse de l’Emirates Stadium. Réduits à dix en tout début de partie, les Madrilènes n’ont jamais rien lâché pour arracher un match nul frustrant pour les hommes d’Arsène Wenger. Et c’est souvent ce qui ressort d’un match face à l’actuel deuxième de Liga : de la frustration. Reversés en C3 suite à une campagne très mitigée en Ligue des Champions, les coéquipiers de Lucas Hernandez n’ont jamais galvaudé la compétition. Toujours aussi solides, les Rojiblancos n’ont plus encaissé de but en Coupe d’Europe à domicile depuis le 31 octobre. Entre-temps, ils ont enchaîné les succès face au FC Copenhague, au Lokomotiv Moscou et au Sporting Portugal. Et à chaque fois sans prendre de but au Wanda Metropolitano.

Un gardien du temple nommé Oblak

Invaincus à domicile en championnat, les Espagnols n’ont plus encaissé de but sur leurs terres depuis le 2 décembre (ndlr : victoire face à la Real Sociedad, 2-1). Et sur la totalité de l’exercice 2017-18, Jan Oblak n’a été chercher que quatre fois le ballon au fond de ses filets à la maison. Une imperméabilité impressionnante qui fait de l’Atlético Madrid la meilleure défense des cinq plus grands championnats d’Europe (22 buts encaissés toutes compétitions confondues). Une performance certainement due à la présence du gardien slovène de vingt-cinq ans. Tout simplement exceptionnel la semaine passée, l’ancien joueur de Benfica s’est imposé comme l’un des meilleurs spécialistes du poste. Cette saison, le natif Škofja Loka devrait remporter pour la troisième fois consécutive le trophée Zamora, qui récompense le gardien qui a encaissé le moins de buts en Liga. Une autre muraille à franchir pour Alexandre Lacazette et ses coéquipiers…

Privé de Simeone, l’Atlético connait la recette

Lors de ce match retour, les Colchoneros devront composer sans la présence de Diego Simeone sur le banc. Extrêmement remonté contre Clément Turpin à l’Emirates Stadium, « El Cholo » a littéralement pété les plombs avant de subir une expulsion logique. Le technicien de 48 ans devrait même manquer une éventuelle finale. Malgré tout, l’aura de l’Argentin plane au-dessus de cette équipe. Réputé pour être très dur sur le terrain, l’entraîneur argentin n’a rien perdu de sa fougue et sa hargne sur le banc. Peut-être plus bouillant que lorsqu’il était joueur, Simeone inculque une véritable grinta à ses protégés qui ne lâchent jamais rien. Un « fighting spirit » à l’anglaise qui ne devrait pas dépayser Arsenal. Et pourtant, les Gunners n’ont probablement jamais rencontré une équipe aussi solide cette saison en Premier League. Pour prendre la forteresse madrilène, les Gunners devront réaliser un véritable exploit face à la bande de Jan Oblak. Une sorte de siège de Fort Alamo version Wanda Metropolitano.