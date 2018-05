Ligue Europa - Arsenal : Dominer c’est bien, gagner c’est mieux !

Jeudi soir (21h05), en demi-finale retour de Ligue Europa, les Gunners vont défier l’Atlético Madrid. Incapable de faire le break il y a une semaine, les Londoniens n’auront pas le choix : s’ils veulent offrir à Arsène Wenger une sortie étoilée, dominer ne pourra pas suffire.

C’est l’ADN du club. Depuis toujours, ou du moins depuis l’arrivée d’Arsène Wenger sur le banc il y a 22 ans, on parle du « jeu d’Arsenal ». Comparable à celui du Barça, basé sur une possession étouffante et nourri d’une succession de passes courtes, il a souvent séduit, à défaut de se montrer efficace et prolifique en titres ces dernières saisons. La semaine dernière, lors de la première manche face à l’Atlético Madrid en demi-finale de la Ligue Europa (1-1), le sentiment d’injustice l’a emporté sur le reste. Comme souvent quand la formation londonienne ne l’emporte pas malgré une domination insolente. Ce jeudi soir (21h05), dans l’antre de l’actuel deuxième de Liga, il faudra dominer, mais aussi marquer, ce qu’Arsenal sait bien faire (27 buts sur les 11 derniers matchs). Et surtout, se montrer lucide jusqu’au bout.

Wenger : « On pourrait déjà être en finale… »

Pour cela, il s’agira de ne pas retomber dans le même piège que la semaine dernière. 75% de possession, 28 tirs contre 6 concédés, 11 corners à 0… Oui, les partenaires d’Alexandre Lacazette avaient outrageusement dominé les débats. Selon les stats, il n’y avait pas photo. D’ailleurs, Arsène Wenger l’avait clairement en travers de la gorge : « Lorsque l’on voit notre performance et le scénario du match, c’est le pire résultat pour nous. (…) On pourrait déjà être en finale. (…) Nous ne pouvons que nous en prendre à nous-mêmes ». Cette fois-ci, on pourra constater si le message est bien passé auprès de Laurent Koscielny, fautif sur l’égalisation d’Antoine Griezmann, et de ses coéquipiers. Ce qui est sûr, c’est qu’Arsenal va devoir changer sa façon de voir les choses : avant de dominer, il va falloir se montrer réaliste.

Aller droit au but, et conserver le ballon plus tard

Et dans cette quête, les obstacles semblent rudes à dépasser. L’Atlético de Diego Simeone reste sur quatre rencontres sans prendre de but à domicile en Coupe d’Europe… Et encore plus fou, les filets du Metropolitano n’ont plus tremblé en Liga depuis décembre dernier ! Dans cette défense de fer, Mesut Özil, Alexandre Lacazette et leurs partenaires devront trouver la faille pour marquer au moins une fois. L’idée est de rester maître du jeu comme ils savent si bien le faire. Mais la différence devra se faire dans la finition. Incapable d’inscrire plus d’un but la semaine dernière, la faute à un terrible manque d’efficacité et à un Jan Oblak chaud bouillant, il s’agira de se montrer au moins aussi entreprenant, mais surtout plus tranchant, plus tueur dans les moments forts.

Iwobi : « Nous voulons gagner l’Europa League pour Wenger »

Alex Iwobi, le jeune attaquant des Gunners (21 ans), y croit plus que jamais, d’autant plus qu’ils auront une motivation supplémentaire : « Nous sommes confiants et nous croyons au fait qu’il est toujours possible de se qualifier pour la finale. (…) Et nous sommes particulièrement motivés à l’idée de gagner la Ligue Europa pour notre coach, qui a tant donné au club ». Pour cela, nul doute que Wenger va concocter une recette spéciale pour arriver à ses fins… Et rêver, pourquoi pas, d’un sacre européen, ce qui constituerait une belle récompense pour ses 22 années passées à Arsenal.