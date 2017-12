Ligue Europa (16emes de finale) : Lyon-Villarreal, Marseille-Braga et Nice-Lokomotiv Moscou à l'affiche

On connait les affiches des 16emes de finale de la Ligue Europa. Nice affrontera le Lokomotiv Moscou, Lyon sera opposé à Villarreal et Marseille défiera Braga. Le choc de ces 16emes mettra aux prises Naples et le RB Leipzig.

Plus d’informations à venir… Le tirage au sort des 16emes de finale de la Ligue Europa Borussia Dortmund (ALL) – Atalanta Bergame (ITA) Nice (FRA) – Lokomotiv Moscou (RUS) FC Copenhague (DAN) – Atlético Madrid (ESP) Spartak Moscou (RUS) – Athletic Bilbao (ESP) AEK Athènes (GRE) – Dynamo Kiev (UKR) Celtic (ECO) – Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) Naples (ITA) – RB Leipzig (ALL) Etoile Rouge Belgrade (SER) – CSKA Moscou (RUS) Lyon (FRA) – Villarreal (ESP) Real Sociedad (ESP) – FC Salzbourg (AUT) Partizan Belgrade (SER) – Viktoria Plzen (RTC) Steaua Bucarest (ROU) – Lazio Rome (ITA) Ludogorets Razgrad (BUL) – Milan AC (ITA) FC Astana (KAZ) – Sporting CP (POR) Östersunds (DAN) – Arsenal (ANG) Marseille (FRA) – Braga (POR) *Les matchs aller se jouent le 15 février et les matchs retour le 22 février 2018