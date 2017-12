Ligue Europa (16emes de finale) - Favre : « Un tirage difficile »

Présent en conférence de presse à deux jours du match de Coupe de la Ligue face à Lille, Lucien Favre a réagi au tirage réservé à Nice pour les seizièmes de finale de Ligue Europa. Le technicien suisse ne veut pas prendre le Lokomotiv Moscou à la légère.

C’est un tirage qui pourrait être plus compliqué qu’il n’y paraît. Lundi, l’OGC Nice a hérité du Lokomotiv Moscou pour les seizièmes de finale de Ligue Europa. Si la formation russe n’est pas la plus effrayante sur le papier, elle domine son Championnat et pourrait être un sacré client pour les Aiglons. Lucien Favre l’a compris et s’est montré méfiant en conférence de presse : « Je connais mieux le Dynamo Kiev ou le CSKA Moscou, qui a joué contre Bâle. Fred Gioria (entraîneur adjoint) m’a dit qu’ils sont premiers du championnat russe avec cinq points d’avance sur les autres, donc il ne faut pas dire que c’est un bon tirage, ils ne sont pas là par hasard. On va les découvrir, mais c’est une équipe qui tient parfaitement la route pour atteindre les 16es de finale ».