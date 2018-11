Ligue des Nations - Pays-Bas / Ronald Koeman : « D'habitude, ce sont les Allemands qui marquent à la fin »

Groupe A

Groupe B

La 2ème levée de la phase de poules de ladébute ce mardi. Toutes deux battues pour leur entrée en lice, les Ladies Fennec de l'et les Aiglonnes du Mali abattent leurs dernières cartes au sein durespectivement face aux Lionnes Indomptables duet contre les Black Queens du, qui partiront favorites. A lire aussi >> CAN Féminine 2018 : le classement des buteuses à l'issue de la première journée Mercredi, dans le, les décuples championnes d'Afrique nigérianes auront à cœur de se rattraper face à la, après leur cuisant revers inaugural concédé face aux Banyana Banyana de l'(0-1). Quant aux joueuses sud-africaines, brillantes vainqueurs pour leur entrée en lice face au, elle chercheront à décrocher leur billet pour le second tour dès ce soir en croisant le fer avec le Nzalang Femenina de la. A lire aussi >> CAN Féminine 2018 : résultats et classements à l'issue de la 1ère journée 15h30, Ghana-Mali 18h30, Cameroun-Algérie15h30, Nigeria-Zambie 18h30, Guinée Equatoriale-Afrique du SudGhana 1 – 0 Algérie Mali 1 – 2 Cameroun) Cameroun : 3 pts (+1) 2) Ghana : 3 pts (+1) 3) Algérie : 0 pt (-1) 4) Mali : 0 pt (-1)Nigeria 0 – 1 Afrique du Sud Zambie 5 – 0 Guinée Equatoriale) Zambie : 3 pts (+5) 2) Afrique du Sud : 3 pts (+1) 3) Nigeria : 0 pt (-1) 4) Guinée Equatoriale : 0 pt (-5) Voici le programme complet des rencontres >> CAN féminine 2018 : le calendrier complet