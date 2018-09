Ligue des Nations : La Turquie renversante, la Roumanie coriace… Ce qu’il faut retenir de la soirée de lundi

Menée 2-0 en Suède, la Turquie s’est imposée de justesse grâce à deux buts inscrits dans les deux dernières minutes du temps additionnel. De son côté, la Roumanie s’est accrochée en Serbie pour ne pas se faire distancer.

Ligue B : Une Turquie renversante !

C’est incontestablement LE match de la soirée. Occultée par l’affiche entre le Portugal et l’Italie mais plutôt séduisante sur le papier, la rencontre entre la Suède et la Turquie a fait plus que tenir toutes ses promesses et nous a offert un superbe renversement de situation. Les locaux pensaient en effet s’être mis à l’abri grâce à des réalisations de Thelin (35eme) et Claesson (49eme) peu avant et après la pause. Mais alors qu’ils ont maîtrisé les événements durant une heure, les hommes de Jan Andersson, éliminés en quarts de finale du dernier Mondial, se sont écroulés en fin de match. Après la réduction du score de Calhanoglu (51eme), Akbaba, entré en jeu à la 62eme minute de jeu, a délivré sa sélection d’un doublé dans les dernières minutes (88eme, 90eme), pour ainsi oublier la défaite inaugurale contre la Russie (2-1) vendredi et recoller à la Sbornaya en tête du groupe 2. La Suède, déjà battue par l’Autriche en amical jeudi dernier (0-2), a du mal à se remettre dans le bain.

Ligue C : L’Ecosse démarre bien, la Roumanie n’a rien lâché

Avec 8 buts en trois matchs, la Ligue C n’a pas été avare en buts, elle non plus. L’Ecosse, qui disputait son premier match dans cette nouvelle compétition, a maîtrisé sa rencontre contre l’Albanie (2-0) pour revenir à égalité de points avec son adversaire du soir. Dans le groupe 4, le Monténégro s’est avéré être le grand gagnant de la soirée grâce à sa victoire bouclée en première période contre la Lituanie (2-0). Avec quatre points, les hommes de Ljubisa Tumbakovic prennent la tête de leur poule grâce à une meilleure différence de buts puisqu’en parallèle, la Serbie a été tenue en échec par la Roumanie (2-2). Mitrovic a donné l’avantage aux siens à deux reprises (26eme, 63eme), mais un penalty de Stanciu (48eme) et une réalisation de Tucudean (68eme) ont permis aux visiteurs de ne pas se faire larguer.

Ligue D : Le Kosovo prend les devants

Dans la Ligue D, Andorre et le Kazakhstan n’ont pas réussi à se départager (1-1) et ont laissé la Géorgie, qui a gagné dimanche, sur son très confortable fauteuil de leader du groupe 1. Dans le groupe 3, le Kosovo a pris la tête grâce à son succès devant les Iles Féroé (2-0), pendant que Malte et l’Azerbaïdjan se neutralisaient (1-1).