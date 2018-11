Ligue des Nations (J6) : Les Pays-Bas arrachent le nul face à l’Allemagne et privent la France du Final Four

Invité de l’émission Breaking Sport sur RMC Sport, Rudi Garcia, le coach de l’OM, a fait un premier bilan des recrues estivales : Kevin Strootman, Duje Caleta-Car et Nemanja Radonjic. Trois joueurs qui déçoivent depuis leur arrivée sur Canebière.

Garcia : « Caleta-Car est bourré de talent »

Garcia : « Radonjic n’ose plus beaucoup tenter »

Si l’OM n’est pas parvenu à attirer un grand attaquant lors du dernier Mercato d’été, Rudi Garcia a tout de même obtenu le renfort d’un joueur référencé en la personne de Kevin Strootman (28 ans). Recruté pour 25 M€, le milieu de terrain international néerlandais est décevant depuis son arrivée sur la Canebière, mais le coach phocéen ne regrette pas son investissement. « On avait besoin d’un joueur d’expérience, on n’avait pas vraiment de remplaçant au niveau en cas d’absence de Luiz ou Rami, a indiqué l’ancien coach de Dijon, du Mans, de Lille et de la Roma dans l’émission Breaking Sport sur RMC Sport.C’est un joueur qui joue propre, qui récupère des ballons, qui nous fait du bien et qui continuera à le faire. »Rudi Garcia veut aussi faire preuve de patience concernant le défenseur central international croate Duje Caleta-Car (22 ans), qui a coûté la bagatelle de 19 M€ et qui se retrouve aujourd’hui sur le banc des remplaçants. « Il leur faut du temps, Duje paye le fait de faire de bons matchs mais d’avoir été présent sur les buts adverses, sur un mauvais coup, assure Rudi Garcia. (…). Aller en finale de Coupe du Monde lui a porté préjudice. Quand on est une jeune recrue, et que l’on arrive à l’étranger, ce n’est pas idéal d’arriver après trois semaines de break. Ça lui aurait fait le plus grand bien de faire la prépa avec l’OM et de débuter le championnat. Il rattrape le temps perdu mais il y arrivera. Il est bourré de talent. »Même son de cloche concernant Nemanja Radonjic (22 ans), même s’il faudra apparemment plus de temps avec l’ailier international serbe. « Il doit connaitre le jeu de l’équipe et de ses coéquipiers, analyse Rudi Garcia. C’est un joueur qui va très vite, qui est capable d’éliminer. Contre Francfort , son match où il fait une bêtise l’a un peu inhibé, il n’ose plus beaucoup tenter. On travaille dessus. Il faut qu’il retrouve confiance, qu’il soit collectif jusqu’aux 30 derniers mètres adverses. On attend de lui qu’il fasse la différence et l’atout confiance est très important. (…)