Ligue des Champions UEFA (6e J): FC Barcelone - Tottenham en direct

Ahmad reprend de volée les Ivoiriens !

Faire "glisser" de deux ans les deux prochaines Coupes d'Afrique des Nations, prévues initialement en 2019 auet en 2021 en, tel est aujourd'hui le plan de l'instance dirigeante du football africain. Interrogé par RFI , le président de la CAF confirme: "Je suis sûr qu’on va y arriver. Je suis persuadé du fait que les grands responsables ivoiriens vont écouter leurs compatriotes qui gèrent la préparation de la CAN. Ils vont se rendre compte que c’est la CAF qui avait raison", explique le dirigeant malgache, qui plaide le pragmatisme plutôt que l'application stricte des textes, comme l'auraient souhaité les: A lire aussi >> CAN 2019 : Les Comores demandent des explications à la CAF "On ne peut pas appliquer bêtement les règlements, même pour le cas du Cameroun. Faire ce glissement d’une édition sur l’autre est une faute de la CAF. C’est une entorse aux règlements. Mais nous ne pouvons pas faire autrement. On est dans une phase très compliquée."Il convient de noter également qu'a assuré que le Cameroun est d'accord pour bénéficier de ces deux années de rab (et l'absence de recours judiciaire tend à le prouver), mais quid de la Côte d'Ivoire ? La Fédération ivoirienne de football (FIF) et le ministre des Sports ont déclaré n’être au courant d’aucune discussion sur un glissement. La réponse d'fuse, cinglante: "Tout ça m’étonne un peu… Ne pas remercier la CAF d’avoir donné du temps. Surtout venant de la part des techniciens. Si ça avait été le chef de l’Etat, j’aurais pu facilement comprendre. Car, dans la politique, on n’est pas forcé de connaître et comprendre les arcanes de l’organisation d’une grande compétition. Ça démontre peut-être l’insuffisance des responsables qui, au lieu de convaincre leurs chefs que cette décision est une bonne chose, font de la politique politicienne pour créer des polémiques", lâche le boss de la, qui se veut réaliste: "Comment voulez-vous construire cinq stades en deux ans ? Il y a certaines villes censées abriter la CAN où il n’y a rien, pas d’hôtels notamment. Ces gens font croire à leurs chefs qu’un village comme celui qui a accueilli les athlètes des Jeux de la Francophonie peut être utilisé avec la CAF. Non, car le football, c’est autre chose." La réponse ivoirienne est attendue avec curiosité...