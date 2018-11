Ligue des Champions : Trois qualifiés deplus !

📽 HIGHLIGHTS .. Cameroon 0-0 Nigeria [2-4] Semi Final#TotalAWCON18 pic.twitter.com/BPLukG75jP — Total Women's Africa Cup of Nations (@CAF_AWCON) 27 novembre 2018

STATS | Check out the full-time stats! Which team had the better overall performance? #TotalAWCON18 #CMRNGA pic.twitter.com/UU3lBINYwy — Total Women's Africa Cup of Nations (@CAF_AWCON) 27 novembre 2018

Total Woman of the match for Cameroon vs Nigeria No 3 of Cameroon : Njoya Ajara#TotalAWCON18 pic.twitter.com/v5mRjFEpdR — Total Women's Africa Cup of Nations (@CAF_AWCON) 27 novembre 2018

LINE UP | The starting XI for the upcoming match #CMRNGA #TotalAWCON18 pic.twitter.com/M7ZMTDvcgb — Total Women's Africa Cup of Nations (@CAF_AWCON) 27 novembre 2018

Mardi 27 novembre 2018

Vendredi 30 novembre 2018

Samedi 1er décembre 2018

Tombeuses desen finale des deux dernières éditions, les championnes d’Afrique en titre nigérianes ont une nouvelle fois écœuré les Camerounaises qu’ils ont éliminées en demi-finale de lace mardi àaprès une séance de tirs au but (0-0, 4-2 tab). La sélection camerounaise a pourtant fait une très belle impression durant la rencontre, en particulier lors du premier acte qu’elle a dominé de la tête et des épaules. Mais les coéquipières d’, élue femme du match, ont manqué de réalisme devant les cages. Elles sont également tombées sur unedes grands soirs dans les cages adverses. Score nul et vierge au bout des 90 minutes et après les prolongations. Tout s’est ainsi joué lors de la fatidique séance de tirs aux buts lors de laquelle,, la troisième tireuse camerounaise, a été la seule joueuse à manquer sa tentative. A lire aussi >> CAN 2018: le classement des buteuses Double tenantes du titre et décuples championnes d’Afrique, les redoutablesdéfendront ainsi leur couronne en finale, s’emparant au passage du premier billet pour lequi sera organisé enen juin prochain. Il convient de noter également que les Camerounaises peuvent aussi se qualifier pour la grande messe du football mondial en cas de succès lors de la petite finale, pour une fois chargée d'enjeu.Voici les résultats complets ainsi que le calendrier des demi-finales de laDemie 1 : Cameroun –0-0, 2-4 aux tirs au but Demie 2 : Afrique du Sud– Mali, 18h30 GMT (à Cape Coast)– Perdant Demie 2, 18h30 GMT (à Cape Coast)– Vainqueur Demie 2, 18h30 (à Accra) A lire aussi >> CAN 2018 : résultats et classements à l’issue de la phase de poules