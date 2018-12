Ligue des Champions : Tottenham qualifié grâce à Lucas, l'Atlético Madrid seulement deuxième

Le PSG s'est imposé sans problème sur la pelouse de l'Etoile Rouge de Belgrade ce mardi soir et s'est qualifié pour les 8emes de finale de la Ligue des Champions. Mieux, les Parisiens terminent en tête du groupe C et seront têtes de série.

Le debrief

Le film du match

Tops et flops



TOP 3



FLOP 3

Monsieur l’arbitre au rapport

La feuille de match

LIGUE DES CHAMPIONS (Groupe C) / ETOILE ROUGE – PSG : 1-4

Etoile Rouge

PSG

Ce ne serait pas vraiment le Paris Saint-Germain sans un petit quart d’heure de flottement et sans quelques gouttes de sueur. Mais même s’il a encore cru voir de vieux démons ressurgir en début de deuxième période, force est de constater que le club de la Capitale a fini le travail avec un grand sérieux ce mardi soir à Belgrade. Face à l’Etoile Rouge, rien de l’enfer promis aux Parisiens au Marakana n’a eu lieu. Dans ce stade bouillant où aucune équipe européenne n’avait marqué depuis une réalisation d’Olivier Giroud avec Arsenal en décembre 2017, les hommes de Thomas Tuchel ont su faire trembler les filets adverses à quatre reprises. Et sans quelques grosses occasions ratées, l’addition aurait même pu être plus lourde. Car sans surprise, malgré toute la bonne volonté des Serbes, le PSG a montré qu’il évoluait dans une autre catégorie techniquement parlant.Si Neymar et Kylian Mbappé se montraient au niveau, le PSG n’avait pas grand-chose à craindre de ce dernier match de poules et, effectivement, les deux stars du champion de France en titre ont joué à leur niveau. Le premier avec constance pendant 90 minutes, et le deuxième sur un courant plus alternatif qui lui a quand même permis d’être impliqué sur trois des quatre buts de son équipe. Toutes les individualités parisiennes n’ont pas été au niveau affiché deux semaines plus tôt contre Liverpool, mais chaque ligne a eu le patron qu’il fallait pour ne pas craquer dans cette atmosphère si particulière où Naples et Liverpool avaient échoué ces dernières semaines. Derrière, Thiago Silva a encore tenu la baraque, et au milieu Marquinhos a été très bon.Comme pendant que le PSG s’imposait tranquillement à Belgrade, Liverpool battait Naples à Anfield (1-0), le leader du championnat de France se paie même le luxe de terminer en tête du groupe C. Épilogue heureux et un peu inattendu après quatre premières journées qui avaient mises en péril les chances de qualification du club parisien. Comme l’année dernière, Paris sera donc tête de série lors du tirage au sort des 8emes de finale qui aura lieu lundi prochain. Et contrairement à la saison passée, il n’y a pour l’instant pas de gros piège à éviter parmi les deuxièmes de groupe si ce n’est l’Atlético Madrid, qui n’a toutefois pas la carrure du Real Madrid d’il y a un an. Alors oui, la première mission confiée à Thomas Tuchel à son arrivée sur le banc est pleinement réussie.But du PSG ! Lancé sur le côté gauche, Mbappé prend de vitesse Stojkovic et rentre dans la surface. Il lève la tête et voit Cavani seul dans les six mètres. Le ballon arrive jusqu’à l’Uruguayen qui n’a plus qu’à le pousser au fond des filets !Sur la gauche de la surface, Neymar tente de tromper le gardien serbe d’un tir croisé à ras de terre, mais celui-ci repousse. La défense a du mal à se dégager et le ballon revient dans les pieds de Di Maria. A l’entrée de la surface, l’Argentin envoie un tir enroulé qui vient lécher le poteau gauche de Borjan.But du PSG ! Sur un dégagement de la défense parisienne, Mbappé subtilise le ballon à deux adversaires au milieu du terrain, puis lance Neymar d’une passe cachée. Depuis la gauche de la surface, le Brésilien repique vers l’axe et enchaîne trois feintes de frappe pour éliminer défenseurs et gardien. Il n’a plus qu’à tirer dans le but vide après s’être débarrassé de tout le monde. Trop facile !La défense de Belgrade n’est plus en place. Les Parisiens en profitent avec un contre rondement mené : Di Maria lance Mbappé qui prend de la vitesse et pénètre seul dans la surface par la gauche. Mais il rate son tir et envoie le ballon dans le petit filet.Depuis la droite, Stojkovic envoie un bon centre dans la surface. Kimpembe n’intervient pas et laisse Ben Mohamed placer sa tête. Buffon est battu mais la tentative du Comorien fuit le cadre de quelques centimètres.Buffon rate sa sortie au devant de Simic sur la droite de la surface. Le centre en retrait du Serbe trouve Ben Mohamed qui n’a plus qu’à conclure, mais Bernat arrive à toute vitesse et dégage le danger in-extremis.But de l’Etoile Rouge ! A force de subir, le PSG est sanctionné. Sur un centre venu de la gauche, Thiago Silva écarte le danger d’une tête vers l’arrière. Mais au deuxième poteau, Gobeljic reprend de volée et profite du placement approximatif de Buffon pour réduire l’écart !Plein axe, Di Maria temporise jusqu’à ce que la porte s’ouvre sur la droite de la surface avec la bonne montée de Kehrer. L’Allemand tente sa chance d’un tir croisé mais Borjan est sur la trajectoire et repousse des jambes.But du PSG ! Di Maria envoie un long coup-franc en direction du deuxième poteau. A la réception, Marquinhos prend le dessus sur Causic dans les airs et place une tête croisée hors de portée de Borjan.But du PSG ! Neymar se défait d’un adversaire plein axe puis lance Mbappé à la limite du hors-jeu sur le côté droit. L’attaquant parisien contrôle puis enchaîne avec un tir croisé qui fait mouche.De retour de blessure,n’était peut-être pas à 100%, mais c’était largement suffisant pour faire la différence à Belgrade. Auteur du deuxième but parisien, l’ancien Barcelonais s’est aussi beaucoup promené entre les lignes et a donné de très bons ballons, à l'image du dernier but qu'il offre à Mbappé.a mis le PSG à l’abri en marquant le troisième but de son équipe à un quart d’heure de la fin d’une tête rageuse. Mais avant de trouver le chemin des filets, le Brésilien a été précieux devant la défense en interrompant toutes les tentatives de contre-attaques adverses en première période.Kyliann’a pas eu la même constance que Neymar, avec une deuxième période longtemps difficile notamment. Mais sur la globalité du match, l’attaquant parisien se retrouve impliqué sur trois des quatre buts de son équipe, dont le dernier qu’il marque lui-même.Le positionnement très offensif de Gobeljic a eu pour conséquence de laisser Filiplivré à lui-même sur la droite de la défense. Plusieurs fois, le capitaine de l’Etoile Rouge a dû se coltiner Neymar et surtout Mbappé, avec lequel il ne pouvait pas rivaliser en vitesse.Héros contre Liverpool avec un doublé, Milann’a pas réédité sa performance contre Paris. Très, très discret en attaque, l’avant-centre de l’Etoile Rouge a surtout mis des coups. Son entraîneur l’a sorti peu après l’heure de jeu.Gianluigin’a pas été très inspiré ce mardi soir. Sur le seul but adverse, son positionnement laisse à désirer autant que la fermeté de sa main. Surtout que cette petite erreur intervenait alors juste après une sortie complètement ratée qui aurait pu permettre à Ben Mohamed de marquer.Une main de Degenek dans la surface en début de match aurait pu permettre à Paris d'obtenir un penalty. Après quelques cartons sortis facilement en première période, M.Collum s'est un peu calmé.Temps pluvieux – Pelouse en bon état: M.Collum (: Gobeljic (56eme) pour l’Etoile Rouge - Cavani (9eme), Neymar (40eme), Marquinhos (74eme) et Mbappé (90eme) pour le PSG: Borjan (10eme), Pavkov (28eme), Stojkovic (78eme) et Gobeljic (86eme) pour l’Etoile Rouge – Kehrer (29eme) et Bernat (62eme) pour le PSGBorjan () – Gobeljic (), F.Stojkovic (cap) (), Degenek (), Rodic () – Jovancic (), Causic () – Ben Nabouhane (), Marin (), V.Simic () puis Emecilio (72eme) – Pavkov () puis Boakye (72eme): Z.Popovich (g), Jovicic, Babic, Joveljic, Jevtovic: V.MilojevicBuffon () – Kehrer (), Thiago Silva (cap) (), Kimpembe (), Bernat () – Di Maria () puis Draxler (87eme), Marquinhos (), Verratti () puis Rabiot (83eme), Neymar () - Mbappé (), Cavani (: Areola (g), Meunier, D.Alves, Choupo-Moting, M.Diaby: T.Tuchel