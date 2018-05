Ligue des Champions: AS Roma - Liverpool en direct

La Ligue des Champions dévoilera ce soir le nom du club qui rejoindre le Real Madrid en finale. L’AS Roma ou Liverpool? Verdict dés 18h45 GMT.

C’est un Liverpool qui n’a pas pu tuer le suspense dés le match aller, et ce après avoir mené 5-0, qui accueille un Roma revanchard, et qui veut rééditer son exploit face au FC Barcelone.

Les deux buts en fin de match des coéquipiers de Dzeko font que tout reste possible dans ce match, et que la place de second finaliste derrière le Real Madrid n’est pas encore attribuée…

Plusieurs absences de chaque côté

Pour ce choc au sommet, le coach romain Eusebio Di Francesco doit composer sans son milieu relayeur Kevin Strootman mais également sans ses deux catalyseurs Diego Perotti et Grégoire Defrel, blessés.

Du côté des Reds, Jürgen Klopp est quant à lui privé du défenseur international camerounais Joël Matipmais également d’Emre Can et d’Alex Oxlade-Chamberlain, blessé au genou lors du match aller, et forfait jusqu’à la fin de la saison.

Les compositions officielles pour ce choc de Ligue des Champions :