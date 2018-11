Ligue des Champions - PSG / Thomas Tuchel : « Qu’on pense plus à gagner qu’à la possibilité de perdre »

Avant le match décisif contre Liverpool mercredi en Ligue des Champions (21h00), Thomas Tuchel, l’entraîneur du PSG, a exhorté ses joueurs à aborder ce rendez-vous avec confiance. Tout en dédramatisant l’enjeu de la rencontre.

Tuchel : « Si on devait définir le mot ‘équipe’, Liverpool serait une bonne définition »

Tuchel : « On ne peut pas contrôler le résultat »

Tuchel : « Il faut qu’on arrive à monter en gamme »

J’aime beaucoup cet entraînement. Ce qu’on fait diffère de match en match. Parfois ce sont des coups de pied arrêtés offensif et défensifs. Parfois on regarde la vidéo pour notre structure défensive et on s’entraîne seulement pour l’état d’esprit, un toro et des jeux pour sourire, se sentir bien. On fait parfois des exercices tactiquement avec le ballon, pour trouver des solutions. Pas avec intensité, seulement 20, 25 ou 30 minutes, pour prendre l’air frais (sourire). Après les joueurs ont la possibilité de rentrer à la maison, ils aiment ça, et d’aller directement au stade.De bien défendre contre (Sadio) Mané, (Mohamed) Salah et (Roberto) Firmino. C’est difficile parce qu’ils changent de position, surtout Firmino, il est très fluide. Ils ont joué plusieurs fois dans un 4-4-2, mais ça ne change pas grand-chose dans leur structure. La clé, c’est qu’on joue avec confiance, pour gagner. Il faut qu’on pense plus à gagner qu’à la possibilité de perdre. Il faudra se transmettre le ballon et prendre des décisions très vite, ne pas faire trop de touches dans le camp adverse, pour trouver Ney et Kylian dans les espaces dangereux.Oui, parce qu’on a eu beaucoup de temps pour connaître l’équipe, pour être certain de ce qui est bien pour nous, de ce que les joueurs aiment. Nous sommes confiants, mais c’est un grand défi, parce que Liverpool fait partie des meilleures équipes en Europe. Nous jouons à la maison, j’espère que mes joueurs joueront avec passion et patience. Je pense que nous sommes prêts, mais je sais aussi que nous devrons être à notre meilleur niveau.On pourrait croire que c’est plus difficile physiquement que psychologiquement. Par exemple, si vous regardez nos matchs contre Monaco (0-4) et Toulouse (1-0), nous n’étions pas prêts mentalement à jouer au plus haut niveau. En même temps, vous pouvez admettre qu’il y avait une grande partie du match à Monaco où nous n’étions pas sous pression. C’est parfois difficile de se concentrer sur ce type de matchs. En même temps, ça ne devrait pas être un problème. Quelque soit la compétition, si on gagne beaucoup, on dit que c’est trop facile pour nous. On dit que c’est à cause du championnat, de l’adversaire, mais ce n’est pas vrai. C’est à nous d’être meilleurs, de toujours jouer à notre meilleur niveau. C’est comme ça dans le sport, dans tous les sports. C’est une grosse étape pour nous. Si on devait définir le mot « équipe », Liverpool serait une bonne définition. Après deux ans et demi, ils ont créé une cohésion, avec une approche des matchs exemplaire. C’est ce niveau de préparation et de confiance que nous allons essayer d’atteindre. Mon équipe a démontré de grosses capacités à jouer ensemble. Même quand ça a l’air facile, ça ne l’est pas tant que ça.Pas de peur, mais je sens la pression, bien sûr, depuis quelques jours. Je la ressens dans tous les matchs spéciaux, et ça en est un. Pareil contre Lille, Lyon, Marseille, Naples… Ce sont des matchs très importants. Ça peut être décisif demain dans ce groupe pour nous. Mais cette pression est en moi, elle n’est pas liée à vous ou au public. Je veux combattre avec mon équipe, gagner avec elle. C’est un grand défi, je le sens.C’est très difficile demain. Il y a la possibilité que nous ne gagnions pas, c’est toujours possible dans le sport. Mais c’est super important qu’on pense à gagner, que nous ne pensions qu’à gagner et à quoi faire pour gagner. Nous devons faire de notre mieux, jouer ensemble. Il ne faut pas perdre notre concentration sur ce qu’il pourrait se passer. Plus le match est important, plus il y a de la pression, mais il faut rester concentrés et détendus en même temps. Même si le coach devient fou à regarder des vidéos jour et nuit, ce n’est pas la pression que doivent ressentir les joueurs. On ne peut pas contrôler le résultat, personne ne le peut. Quel qu’il soit, le soleil brillera et on se réveillera tous les joueurs, de bonne humeur ou pas, mais c’est le sport. On est très impatients de relever ce défi et de faire une grosse performance.Je ne sais pas pourquoi ils ont perdu ces matchs. Même dans la défaite, on voit qu’il y a un gros boulot de l’équipe et du coach. Ils ont perdu un seul gros joueur ces dernières années et un excellent travail a été fait pour mettre en place cette équipe qui fonctionne comme une machine. Peut-être que lorsqu’on approche un match ne serait-ce que 5% trop confiant, ça peut être une dynamique en votre défaveur. Mais il y a de gros talents, une certaine mentalité et on n’oublie pas qu’il y a un facteur chance dans tous les matchs, au niveau où les détails font la différence dans les moments-clés. Je ne vois pas une grande différence entre le Liverpool des matchs à domicile ou à l’extérieur.Il y a de très grosses étapes. Liverpool a l'habitude d'être en finale de la Ligue des Champions, de gagner ce trophée, tout ça est dû à une mentalité créée dans le club. Ça influence l'équipe, le coach aussi. Il y a une culture de la gagne. Ce groupe a évolué dans cette énergie positive. On ne va pas améliorer le talent individuel des joueurs, c'est plus instaurer une culture, en créer une par rapport à notre comportement sur le terrain et en dehors. Il faut qu'on arrive à monter en gamme, demain comme dans les semaines à venir, pour atteindre un niveau plus élevé.