Ligue des Champions - PSG : Thomas Tuchel a priori pas menacé en cas d’élimination

A en croire Bild, Thomas Tuchel ne serait pas directement menacé en cas d’élimination du PSG dès la phase de groupes de la Ligue des Champions. Mais le média allemand pointe aussi du doigt les similarités entre son aventure parisienne et les raisons de son départ du Borussia Dortmund.

Tensions avec ses supérieurs ou ses joueurs, du déjà-vu

Pour la première fois de son histoire récente, le PSG est sous la menace d'une élimination de la Ligue des Champions dès la phase de groupes à deux journées de la fin. Une sortie de route précoce dans cette compétition, qui est l'objectif majeur des propriétaires qataris depuis leur arrivée à la tête du club en 2011, serait une humiliation qui confirmerait une régression constante depuis deux ans. Mais le fusible Thomas Tuchel ne sauterait pas pour autant, selon les informations de Bild. Arrivé sur le banc lors de la dernière intersaison pour succéder à Unai Emery, le technicien allemand réalise un début de saison historique en L1 (13 victoires en autant de journées) et impose doucement ses préceptes à son groupe.Après s'être plaint publiquement de la gestion du dernier Mercato par le directeur sportif Antero Henrique, qui n'a pas recruté de milieu défensif et a fait capoter le transfert de Jérôme Boateng, l'ancien coach du Borussia Dortmund ou de Mayence devrait probablement composer sans recrue hivernale. Et pas question pour lui de se plaindre de cette situation, en partie dans un contexte rendu compliqué par le spectre du fair-play financier. Au rayon des obstacles à surmonter pour Tuchel, Bild pointe des similitudes entre son aventure au BVB et celle qu'il vit à Paris.Là, son avenir dans la capitale pourrait s'inscrire en pointillés. Mais à court terme, Tuchel ne jouera pas à quitte ou double sur les deux derniers matchs de Ligue des Champions.