Ligue des Champions - PSG : Neymar incertain pour Belgrade ?

Présent en France à l'occasion du tirage au sort de la Coupe du Monde féminine 2019, Kaka s'est confié au Parisien et a indiqué que son rêve était d'intégrer la direction du PSG.

Kaka : « Directeur sportif du PSG ? Pourquoi pas »

Et si le Paris Saint-Germain accueillait un nouveau membre prestigieux au sein de sa direction ? C'est en tout cas le rêve de Kaka, qui aimerait beaucoup travailler au club de la Capitale.Plutôt discret ces derniers temps, l'ex-milieu de terrain a effectué une apparition remarquée à l'occasion du tirage au sort de la Coupe du Monde féminine 2019, effectué ce samedi en France. Le Brésilien a indiqué préparer son grand retour dans le football, pour, justement, un poste de direction. Dans une longue interview accordée au journal Le Parisien, l'ancien pensionnaire du Milan AC a notamment confié : « J'ai repris mes études et je prépare un diplôme en management du sport. Je me dirige plus vers un poste de directeur sportif pour commencer. Peut-être que je deviendrai entraîneur un jour. J'échange beaucoup avec Leonardo et Maldini qui sont managers à l'AC Milan, pour qu'ils me donnent des nouvelles ».Interrogé sur Neymar mais également sur l'ensemble de ses compatriotes passés par le PSG dans l'histoire de la formation française, Kaka a également indiqué : «Ce serait fabuleux de travailler pour Paris. Manager une telle équipe, avec une grosse structure, constituerait une bonne expérience ». Actuellement, ce fameux poste de directeur sportif est occupé par le Portugais Antero Henrique, ancien de Porto. Cependant, ce dernier ne serait plus vraiment en odeur de sainteté et pourrait même faire ses valises l'été prochain. De quoi donner de l'espoir à Kaka ?