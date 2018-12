Ligue des Champions - PSG / Kylian Mbappé : « Il ne faut pas penser à Liverpool comme notre plafond »

Mbappé : « On n’aura pas trop le temps de regarder les supporters »

Mbappé : « Prouver qu’on peut être encore au-dessus de ce qu’on a montré »

Bien sûr. Il y a un avant et un après Liverpool. On a fait quelque chose de beau, on a montré qu'on savait répondre à l'intensité que réclame un match de Ligue des Champions. Maintenant il faut être dans la continuité. Ça ne rimerait à rien de faire le match qu'on a fait contre Liverpool pour être éliminés demain soir (mardi).Oui et non, parce que le stade sera vide. C'est juste un repérage, ça ne change rien.Je pense qu'on aura le ballon. Il faudra bien l'utiliser, accélérer les circuits de passe, bien se déplacer et finaliser nos actions, parce qu'on aura des occasions si on est à notre niveau.Dans le groupe dans lequel on était, on était face à de très belles ambiances, à Naples ou à Liverpool. Les souvenirs ne sont pas très loin. Ce sera une expérience nouvelle, je ne suis jamais venu en Serbie au niveau professionnel. Mais on vient pour la qualification, on n'aura pas trop le temps de regarder les supporters.On s'entend de mieux en mieux. On se connait beaucoup plus aussi. Je suis bien placé pour parler de l'importance de Neymar. Pour chaque équipe qui a un joueur comme lui dans son équipe, c'est un avantage énorme. On va voir toute sa qualité demain (mardi), ce n'est pas un problème pour un joueur comme lui de ne pas s'être beaucoup entraîné.Je n'ai pas tout gagné, il m'en reste beaucoup. La Ligue des Champions en fait partie. Le plus important, c'est de toujours se remettre en question. J'ai gagné beaucoup de titres ces deux dernières années, mais c'est du passé désormais. Je suis tourné vers l'avenir pour essayer d'atteindre mes nouveaux objectifs.Même mieux, parce que je pense qu'on a les joueurs pour faire mieux. Il ne faut pas penser à Liverpool comme notre plafond. On est une équipe qui a de la qualité aussi, capable de jouer au ballon et de le montrer sur 90 minutes. A nous d'accentuer nos efforts pour prouver qu'on peut être encore au-dessus de ce qu'on a montré jusqu'à présent.