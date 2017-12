Ligue des Champions - PSG : Christopher Nkunku dans le groupe pour le Bayern Munich, Lucas toujours à l’écart

Christopher Nkunku figure parmi les 19 joueurs convoqués par Unai Emery pour le déplacement du PSG chez le Bayern Munich mardi (20h45). En revanche, il n’y a pas de Lucas, encore resté à Paris.

Pas de surprise dans le groupe du PSG. Unai Emery a convoqué 19 joueurs pour le déplacement chez le Bayern Munich mardi (20h45). L’entraîneur parisien a notamment appelé Christopher Nkunku, même si le milieu formé au PSG a de fortes chances de rester dans les tribunes de l’Allianz Riviera. Il n’a pas encore figuré sur une seule feuille de match en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Ménagé pour la rencontre à Strasbourg samedi (2-1), Thiago Silva sera bien du voyage en Bavière. Au contraire de Thiago Motta, qui devrait reprendre l’entraînement dans la semaine suite à son arthroscopie du genou, de Lucas, qui n’est plus apparu avec l’équipe première depuis le 4 novembre à Angers (0-5), et d’Hatem Ben Arfa, non inscrit sur la liste des joueurs qualifiés pour disputer la Ligue des Champions.

Le groupe parisien face au Bayern Munich

Areola, Trapp – Berchiche, Dani Alves, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Meunier, Thiago Silva – Lo Celso, Nkunku, Pastore, Rabiot, Verratti – Cavani, Di Maria, Draxler, Mbappé, Neymar

Blessés : Bernede, Callegari, Descamps, Thiago Motta

Suspendu : Aucun

Youth League : M.Diaby, Georgen

Non qualifié : Ben Arfa

Choix de l’entraîneur : Lucas