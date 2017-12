Ligue des Champions (Phase de groupes) : Naples compte sur Manchester City, Liverpool sur lui-même… Les enjeux de mercredi

Naples doit s’imposer chez le Feyenoord Rotterdam et espérer une défaite du Shakhtar Donestk à domicile contre Manchester City pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pendant ce temps, Liverpool aura son destin entre ses pieds dans le groupe E.

Groupe E

Liverpool premier si :

– Il gagne contre le Spartak Moscou ;

– Il fait match nul contre le Spartak Moscou et le FC Séville ne gagne pas contre Maribor.

Liverpool deuxième si :

– Il fait match nul contre le Spartak Moscou et le FC Séville gagne contre Maribor ;

– Il perd contre le Spartak Moscou et le FC Séville perd contre Maribor.

Liverpool éliminé si :

– Il perd contre le Spartak Moscou et le FC Séville ne perd pas contre Maribor.

Le FC Séville premier si :

– Il gagne contre Maribor et Liverpool ne gagne pas contre le Spartak Moscou.

Le FC Séville deuxième si :

– Il gagne contre Maribor et Liverpool gagne contre le Spartak Moscou ;

– Il fait match nul ou perd contre Maribor et le Spartak Moscou ne gagne pas contre Liverpool.

Le FC Séville éliminé si :

– Il perd contre Maribor et le Spartak Moscou gagne contre Liverpool.

Le Spartak Moscou premier si :

– Il gagne contre Liverpool et le FC Séville ne gagne pas contre Maribor.

Le Spartak Moscou deuxième si :

– Il gagne contre Liverpool et le FC Séville gagne contre Maribor.

Le Spartak Moscou éliminé si :

– Il ne gagne pas contre Liverpool.

Groupe F

Le Shakhtar Donetsk qualifié si :

– Il ne perd pas contre Manchester City ;

– Naples ne gagne pas contre le Feyenoord Rottterdam.

Naples qualifié si :

– Il gagne contre le Feyenoord Rottterdam et le Shakhtar Donetsk perd contre Manchester City.

Groupe G

Le FC Porto qualifié :

– Il fait un résultat contre Monaco au moins égal à celui du RB Leipzig contre Besiktas.

Le RB Leipzig qualifié :

– Il fait un meilleur résultat contre Besiktas que le FC Porto contre Monaco.

Groupe H

Le Borussia Dortmund troisième si :

– Il fait un meilleur résultat contre le Real Madrid que l’APOEL Nicosie contre Tottenham ;

– Il fait match nul contre le Real Madrid et l’APOEL Nicosie contre Tottenham ;

– Il gagne contre le Real Madrid et l’APOEL Nicosie gagne contre Tottenham, en gardant l’avantage à la différence de buts générale.

– Il perd contre le Real Madrid et l’APOEL Nicosie perd contre Tottenham, en gardant l’avantage à la différence de buts générale.

L’APOEL Nicosie troisième si :

– Il fait un meilleur résultat contre Tottenham que le Borussia Dortmund contre le Real Madrid ;

– Il gagne contre Tottenham et le Borussia Dortmund gagne contre le Real Madrid, en récupérant l’avantage à la différence de buts générale.

– Il perd contre Tottenham et le Borussia Dortmund perd contre le Real Madrid, en récupérant l’avantage à la différence de buts générale.