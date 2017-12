Ligue des Champions (Phase de groupes) : Le gros coup de la Roma, Manchester United renversant... les résultats de la soirée

Manchester United mené puis renversant, la Roma opportuniste, le Barça et la Juventus tranquilles... Voici tous les résultats de la soirée en Ligue des Champions.

Groupe A : Manchester United s’est fait peur, le CSKA y a cru

En Ligue des Champions, Manchester United aime jouer avec le feu. Ce mardi soir, les Red Devils se sont mis en danger en concédant l’ouverture du score au CSKA Moscou à la suite d’un but du Brésilien Vitinho (0-1, 45eme). Mais les hommes de José Mourinho ont inversé la tendance en deux minutes, peu après l’heure de jeu, grâce à des réalisations de Romelu Lukaku (1-1, 64eme) et Marcus Rashford (2-1, 66eme). Dans l’autre rencontre, Bâle avait de toute façon fait le boulot en s’imposant sur le terrain du Benfica Lisbonne grâce à Mohamed Elyounoussi (0-1, 5eme) et Dimitri Oberlin (0-2, 65eme). Le club lusitanien a bouclé le pire bilan d’une équipe portugaise en phase de groupes de la Ligue des Champions.

Groupe B : Le PSG perd mais assure, Anderlecht sauve l’honneur

Le PSG s’est évité une nouvelle remontada humiliante. Et c’est bien là l’essentiel. Inquiété à l’Allianz Arena après deux buts de Robert Lewandowski (1-0, 8eme) et Corentin Tolisso (2-0, 37eme) en première période, le vice-champion de France s’est rassuré avec la réaction de Kylian Mbappé (2-1, 50eme). Le doublé de l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais (3-1, 69eme) n’y a rien changé : Paris a conservé la tête du groupe devant l’ogre allemand. Dans l’autre rencontre de la poule, Anderlecht a sauvé l’honneur en s’imposant au Celtic Park, le malheureux Jozo Simunovic ayant marqué contre-son-camp. Aucune incidence sur le classement : les Ecossais, vainqueurs (0-3) en Belgique à l’aller, poursuivront leur aventure européenne en Ligue Europa.

Groupe C : Le bon coup de la Roma

La Roma a fait le strict minimum sur le terrain mais un énorme coup au classement. En s’imposant difficilement face à Qarabag sur une réalisation de Diego Perotti (1-0, 53eme), la Louve a aussi profité du match nul entre Chelsea et l’Atlético de Madrid (1-1) pour s’emparer de la tête de la poule C. Saul Niguez avait tenté de mettre les formes en ouvrant la marque (0-1, 56eme) mais Stefan Savic a dévié une frappe d’Eden Hazard dans son propre but (1-1, 75eme). Les Colchoneros passent à la trappe et sont reversés en Ligue Europa.

Groupe D : Le Barça et la Juventus Turin assurent

Les cadors ont passé une soirée tranquille. Avec une équipe largement remaniée où Lucas Digne, André Gomes ou Aleix Vidal étaient titulaires pour laisser Lionel Messi au repos, le Barça s’est défait du Sporting Portugal, à domicile. Pour éviter un troisième nul consécutif en Ligue des Champions, les Blaugrana ont pu compter sur Paco Alcacer (1-0, 59eme)… et un ancien de la maison, Jérémy Mathieu ayant malencontreusement conclu un centre de Denis Suarez (2-0, 89eme). Avec son onze-type, la Juventus Turin n’a pas eu à patienter si longtemps pour battre l’Olympiakos au Pirée puisque Juan Cuadrado (0-1, 15eme) a donné très tôt l’avantage aux siens et Federico Bernardeschi a bouclé marque en fin de match (0-2, 90eme).