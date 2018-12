Ligue des Champions - Monaco : Un dernier show européen pour Radamel Falcao contre Dortmund ?

Avec sa victoire contre Liverpool mercredi (2-1), le PSG est maître de son destin dans son groupe de Ligue des Champions avant son déplacement chez l’Etoile Rouge Belgrade lors de la dernière journée. Mais rien n’est encore définitif pour les Parisiens. Le détail des scénarios possibles.

Des calculs d’apothicaire dans un cas de figure bien précis

Le détail des scénarios possibles pour le PSG

A première vue, le PSG a fait le plus dur en dominant Liverpool au Parc des Princes ce mercredi (2-1) . Cette victoire contre le vice-champion d’Europe en titre le laisse maître de son destin dans cette phase de poules de Ligue des Champions avant de se rendre chez l’Etoile Rouge Belgrade dans deux semaines. Dernier du groupe C, le club serbe est certes invaincu à domicile dans cette compétition (0-0 contre Naples puis 2-0 face aux Reds). Mais les hommes de Thomas Tuchel lui avaient donné la leçon au match aller dans la Capitale française (6-1).Avec une victoire, le leader de L1 composterait à coup sûr son billet pour les 8emes de finale et aurait de bonnes chances de terminer en tête, puisqu’il faudrait que Naples gagne à Anfield dans le même temps pour l’en empêcher.Mais un succès des Reds par un but d’écart (pas deux ou plus, score qui serait favorable au PSG) compliquerait les calculs. Jusqu’à 3-2, les Parisiens seraient qualifiés. A 4-3 ou plus, ils seraient en revanche éliminés, tout du moins reversés en Ligue Europa.- Il gagne à Belgrade et Naples ne gagne pas contre Liverpool.- Il gagne à Belgrade et Naples gagne à Liverpool.- Il ne gagne pas à Belgrade et Liverpool ne gagne pas contre Naples.- Il fait match nul à Belgrade et Liverpool gagne contre Naples par au moins deux buts d’écart.- Il fait match nul à Belgrade et Liverpool gagne contre Naples par un but d’écart sur un score de 3-2 ou moins.- Il perd à Belgrade et Liverpool gagne contre Naples.- Il fait match nul à Belgrade et Liverpool gagne contre Naples par un but d’écart sur un score de 4-3 ou plus.