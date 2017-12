Ligue des Champions - Monaco : Turnover, revanche… Les enjeux du déplacement à Porto

D’ores et déjà assurée de terminer dernière de son groupe, l’AS Monaco clôturera ce mercredi à Porto (20h45) sa très décevante campagne européenne. Une rencontre certes loin d’être cruciale mais qui ne sera pas pour autant dénuée d’enjeux côté monégasque.

Finir sur une bonne note pour retrouver de la confiance

Depuis le début de la phase de groupes de la C1 2017-2018, l’AS Monaco n’a toujours pas décroché le moindre succès (deux nuls, trois défaites). L’élimination est déjà mathématiquement actée et la place de troisième, qui permet d’être reversé en seizièmes de finale de la Ligue Europa, est elle aussi hors de portée. Il ne reste donc aux Monégasques qu’à tenter de sauver l’honneur et de quitter la scène européenne sur une note positive. En cas de nouvelle contre performance, l’ASM serait la première équipe française à ne pas avoir gagné de rencontre en poules de Ligue des Champions depuis Marseille et son zéro pointé en 2013-2014. En outre, même s’ils se sont imposés face à Angers samedi dernier (1-0), Kamil Glik et ses coéquipiers traversent une période délicate en termes de résultats. Dans ce contexte, nul doute qu’une prestation aboutie à l’Estadio do Dragao serait de nature à redonner de la confiance au groupe rouge et blanc.

Permettre à de jeunes joueurs de s’aguerrir

La saison dernière, au même moment, Monaco était déjà certain de terminer premier de son groupe au moment d’aller défier le Bayer Leverkusen. Leonardo Jardim avait choisi de faire tourner et Kévin N’Doram, Morgan de Sanctis ou encore Corentin Jean en avaient ainsi profité pour gratter du temps de jeu. Le technicien portugais devrait récidiver ce mercredi. « On va aller à Porto pour donner l’opportunité aux joueurs qui ont moins joué de prendre de l’expérience et de jouer, a-t-il révélé en conférence de presse samedi. Il faut aussi préparer samedi contre Troyes, mais je n’ai que seize joueurs valides. Six ou sept joueurs qui seront alignés à Porto ne joueront pas contre Troyes samedi. » Charge à eux de faire mieux que leurs prédécesseurs de l’an passé, balayés en Allemagne (3-0).

Une revanche à prendre face à Porto

Si l’ASM n’a strictement plus rien à espérer (ni à craindre) concernant sa saison européenne, ce n’est pas le cas de Porto. Deuxièmes du groupe G, les Dragons ont le même nombre de points que Leipzig, troisième, et seraient donc bien inspirés de s’imposer afin de s’éviter quelques sueurs froides. Les joueurs de la Principauté, eux, pourraient avoir dans l’idée de laver l’affront du match aller (0-3), annonciateur du fiasco qui allait suivre. Mais plus encore que cette confrontation, c’est la finale de la Ligue des Champions 2004 qui reste encore gravée dans toutes les têtes sur le Rocher. la sortie prématurée de Ludovic Giuly, le récital de Deco, le dépit de Flavio Roma… Des souvenirs ineffaçables et une cicatrice qui ne s’est certainement pas complètement refermée. Oui, Monaco a de quoi trouver des sources de motivation pour jouer un mauvais tour à son adversaire du soir.