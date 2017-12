Ligue des Champions - Monaco / Leonardo Jardim : « Un niveau bien inférieur à ce qui est requis »

Leonardo Jardim a reconnu mercredi après la défaite de Monaco chez le FC Porto (5-2) que l’ASM n’avait pas été à la hauteur de la Ligue des Champions cette saison.

Un rude retour à la réalité pour Monaco. Excellente surprise de la Ligue des Champions la saison dernière, avec une demi-finale à la clé, l’ASM quitte cette fois la compétition sans la moindre victoire. Corrigée par le FC Porto avec une équipe bis mercredi pour son dernier match de la phase de groupes (5-2), elle a battu un triste record. Elle est devenue la plus mauvaise défense française sur un premier tour de C1, avec 15 buts encaissés. Le symbole des limites monégasques sur la scène européenne cette saison. « Notre équipe a présenté un niveau bien inférieur à ce qui est requis dans cette compétition. Nous avons fait beaucoup d’erreurs et en Ligue des champions, elles se paient très cher, a indiqué Leonardo Jardim mercredi en conférence de presse. Même les joueurs à qui j’ai donné une chance ce soir (mercredi) n’ont pas eu l’occasion de se montrer. Sur cette phase de groupes, je pense que la qualification de Besiktas et de Porto est juste pour ce qu’ils ont montré sur le terrain. »