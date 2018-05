Ligue des Champions : Milorad Mazic au sifflet pour la finale, Clément Turpin 4eme arbitre

Clément Turpin a été désigné par l’UEFA comme 4eme arbitre de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid, le 26 mai prochain. Le Serbe Milorad Mazic sera au sifflet.

Retenu pour arbitrer durant la prochaine Coupe du Monde en Russie et récemment auteur d’une solide prestation lors de la demi-finale aller de Ligue Europa entre Arsenal et l’Atlético Madrid, Clément Turpin va aussi participer à la finale de la Ligue des Champions. Le 26 mai prochain, à Kiev, le Français sera le 4eme arbitre de la rencontre en Liverpool et le Real Madrid, comme décidé par l’UEFA. Le Serbe Milorad Mazic sera quant à lui au sifflet, accompagné de ses assistants Milovan Ristic et Dalibor Djurdjevic.