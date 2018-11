Ligue des Champions - Manchester City : Phil Foden, le problème de riche

Alors que les individualités de l’Olympique Lyonnais manquent de constance depuis plusieurs mois, Anthony Lopes, lui, aligne les excellentes performances. Forcément, il doit donc être le pilier d’un nouvel exploit face à Manchester City, ce mardi (21h00) en Ligue des Champions.

Inconstance chronique

L’OL compte (trop ?) sur Lopes

Mais c’en est une condition majeure. On peut donc être inquiet, ce mardi, au moment de jauger la probabilité d’une nouvelle prouesse de l’Olympique Lyonnais, ce mardi (21h00) face à Manchester City, deux mois après la victoire surprise des Gones sur le terrain du champion d’Angleterre . Car lundi, en conférence de presse, Jason Denayer lui-même s’est dit incapable d’assurer que les Lyonnais pourraient « le refaire une deuxième fois ». Et Bruno Genesio a réaffirmé que cela tenait aussi au comportement de son équipe : « si elle est concernée comme au match aller… »L’entraîneur de l’OL connaît trop bien son groupe pour savoir qu’il ne pourra rien espérer, cette fois, s’il décide de se mobiliser par intermittence, comme il l’a fait tant et tant de fois ces dernières semaines, jusqu’au derby vendredi dernier. Ce comportement-là ne lui a rien coûté face à Saint-Etienne, mais il pourrait se payer cher face auxLe coach rhodanien a donc toutes les raisons de se méfier vis-à-vis de certains de ses hommes, de Marcelo à Memphis en passant par Aouar voire Fekir , tous tombés dans cette inquiétante facilité.Anthony Lopes, lui, a fait de la constance l’une de ses constantes, justement, depuis le début de saison. Mieux, il a retrouvé de la régularité dans les bonnes performances, quelques mois après la remise en question de son attitude et de son tempérament sur le terrain, qui lui avaient valu une suspension de cinq matchs en fin de saison dernière. Cette donnée ne se traduit pas encore dans les chiffres :et a encaissé, en moyenne, deux buts par match en Ligue des Champions . Ces constats sont bien plus imputables au collectif qu’à lui-même.Sa prestation, vendredi dernier, dans le derby, suffit à en avoir le cœur net. Auteur de deux parades décisives devant Loïs Diony et Mathieu Debuchy , le portier portugais a maintenu son équipe, peu inspirée en première période, à flots. A Manchester en Ligue des Champions, il avait réussi sept parades, total le plus élevé pour un portier de l’OL dans la compétition depuis une énorme prestation d’Hugo Lloris face au Real Madrid, en novembre 2011, et s’était ainsi offert une gigantesque part de responsabilité dans le succès lyonnais.« C’est un très bon gardien, a d’ailleurs rappelé Jason Denayer en conférence de presse. Il le démontre depuis le début de saison et il a fait ses preuves durant sa carrière. Il nous a sauvés dans différents matchs et il est très constant. Mardi, il peut nous apporter beaucoup ».C’est effectivement une condition pour rééditer l’exploit. Mais ce n’est pas une garantie non plus. Un gardien de but peut toujours éviter une défaite. Mais il ne pourra jamais offrir une victoire seule. Pour l’OL, c’est bien là le problème.