Ligue des Champions - Lyon : Un double exploit contre Manchester City et l’OL écrirait vraiment l’histoire

Si l’Olympique Lyonnais venait à réussir un nouvel exploit contre Manchester City ce mardi soir (21h00), il deviendrait le deuxième club français du siècle à réussir la passe de deux en phase de groupes contre un des favoris au titre, après Bordeaux.

Bordeaux en modèle

L’OL est passé tour près du double exploit à plusieurs reprises

Avant que les Lyonnais ne s’envolent pour Manchester il y a deux mois, on ne donnait guère de chances aux hommes de Bruno Genesio. Mais contre les Citizens, Nabil Fekir et ses coéquipiers ont réussi une de leurs plus grandes performances en Ligue des Champions en s’imposant à l’Etihad Stadium (1-2). Un succès tellement inattendu que tout le monde se gardera bien d’enterrer trop vite l’OL avant le match retour de ce mardi soir (21h00). Car le passé montre que les clubs français ont souvent eu du mal à réussir la passe de deux en phase de groupes contre un des favoris à la victoire finale.En 2009, après avoir été sacrés champions de France, les hommes de Laurent Blanc avaient réalisé une phase de poules assez exceptionnelle en sortant en tête d’un groupe où figurait le Bayern Munich et la Juventus Turin. Si les Bianconeri n’étaient pas au mieux à cette époque, les Bavarois faisaient office de géant européen. Pour preuve, ils avaient ensuite atteint la finale, perdue contre l’Inter Milan de José Mourinho. Et en phase de groupes, Bordeaux avait dominé le Bayern à deux reprises : 2-1 à l’aller, buts de Ciani et Planus, puis 2-0 à l’Allianz-Arena au retour, buts de Gourcuff et Chamakh.En 2006, l’OL avait ainsi battu le Real Madrid chez lui avant d’être accroché en Espagne dans les dernières minutes. Même chose en 2005, avec une victoire et un nul contre le géant espagnol, pendant que Lille battait Manchester United puis concédait le match nul face aux Red Devils. En 2003 et en 2002, c’est déjà l’OL qui passait tout près du double exploit. D’abord contre l’Inter Milan, puis face au Bayern Munich un an plus tard.(et on ne parle que de phase de poules) : pas plus tard que l’an dernier contre le Bayern Munich, ou encore face au FC Barcelone en 2014.