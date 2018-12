Ligue des Champions – Lyon : Plus d’espoir pour Tanguy Ndombele que pour Houssem Aouar ?

Selon L’Equipe, le cas d’Houssem Aouar, touché à l’orteil du pied droit contre Rennes, inquiète quelque peu à la veille du match de l’OL à Kiev contre le Shakhtar Donetsk. Tanguy Ndombele, lui, voit son entorse de la cheville gauche évoluer dans le bon sens.

Aouar inquiète, Ndombele rassure

Ils forment certainement l’une des paires les plus en vue en Europe depuis plusieurs semaines. Associés au milieu de terrain dans le 3-4-1-2 mis en place par Bruno Genesio, Houssem Aouar et Tanguy Ndombele ont notamment été des artisans majeurs du match nul obtenu par Lyon contre Manchester City (2-2) en Ligue des Champions, il y a deux semaines. Plus globalement, des sommes de plus en plus folles sont associées à deux des plus fortes valeurs marchandes de l'écurie de Jean-Michel Aulas. Alors forcément, à la veille d’une rencontre cruciale face au Shakhtar Donetsk, qui enverra ou non la formation rhodanienne en huitièmes de finale de C1, tous les regards sont tournés vers eux. D’autant plus que Nabil Fekir – leader habituel et capitaine lyonnais – présente un état de forme inquiétant depuis plusieurs semaines.Problème, les deux joueurs sont incertains pour la rencontre qui se déroulera à Kiev mercredi soir (21h00). Mais à des degrés divers. Selon L’Equipe, l’international Espoirs (20 ans) s’est de nouveau entraîné à l’écart du groupe lundi, ce qui remet en question sa possible titularisation. Touché à l’orteil du pied droit lors de la défaite des Gones contre Rennes (0-2), le relayeur inquiète donc quelque peu, lui qui cumule trois passes décisives en Ligue des Champions cette saison et qui avait eu droit à quelques mots de Pep Guardiola. En revanche, le cas de Tanguy Ndombele est plus rassurant. Le quotidien parle d’une « évolution favorable » de l’entorse de la cheville gauche de l’ancien Amiénois, contractée également contre le club breton. L’international français (21 ans) passera un dernier test mardi matin. Avec au moins une de ses deux pépites, Bruno Genesio aura une base solide sur laquelle s'appuyer. S'il devait se passer des deux, les débats seraient bien différents.