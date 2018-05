Ligue des Champions - Liverpool : Salah passe à côté, Mané répond présent

Sadio Mané a été l'homme du match côté Liverpool, mercredi en demi-finale de la Ligue des Champions sur le terrain de l'AS Rome, où les Reds se sont qualifiés malgré leur défaite (4-2).

Comme s’ils avaient appliqué le principe des vases communicants, Mohamed Salah et Sadio Mané ont livré des prestations fort contrastés mercredi, lors de la demi-finale retour de ligue des Champions entre Liverpool et l’AS Rome. Sur la pelouse de l’Olimpico, où les Reds se sont qualifiés pour la finale malgré une défaite (4-2) et une fin de match tendue, les deux compères africains n’ont pas joué à l’unisson. Alors que l’Egyptien connaissait son premier match sans depuis bien longtemps, le Sénégalais s’est chargé de porter l’équipe anglaise sur ses épaules. Chacune de ses accélérations aura mis au supplice Florenzi. D’une grande justesse technique, l’ancien Messin aura soulagé les siens grâce à son ouverture du score rapide, sans oublier d’accomplir un travail défensif précieux sur le côté gauche.

Le déchet inhabituel de Salah

Tout l’inverse donc de la pâle prestation effectuée par Mohamed Salah. Sur un nuage ces dernières semaines, en particulier sur la scène européenne, le Pharaon a rendu cette fois une copie sans relief. Avec un déchet inhabituel dans les transmissions comme dans les dribbles, celui qui a supplanté Samuel Eto’o sur les tablettes africaines de la Ligue des Champions n’a pas montré le même pouvoir d’accélération qu’à l’accoutumée et s’est contenté du minimum dans le repli défensif. Avec un bilan provisoire de 10 buts et 5 passes décisives en C1 depuis le début de l’exercice en cours, le joueur de l’année en Premier League aura l’occasion en finale de reprendre sa marche en avant. En cas de victoire sur le Real Madrid le 26 mai prochain à Kiev, Mohamed Salah et Sadio Mané entreront dans le cercle très fermé (15 membres à ce jour) des footballeurs africains à avoir inscrit leur nom au palmarès de la Coupe aux grandes oreilles.

Les 15 Africains vainqueurs d’une finale de Ligue des Champions :

Bruce Grobbelaar (Zimbabwe) – Liverpool, 1984.

Rabah Madjer (Algérie) – FC Porto, 1987.

Abedi Pelé (Ghana) – Olympique de Marseille, 1993.

Finidi George (Nigeria) – Ajax Amsterdam, 1995.

Nwankwo Kanu (Nigeria) – Ajax Amsterdam, 1995.

Samuel Kuffour (Ghana) – Bayern Munich 2001.

Benni McCarthy (Afrique du Sud) – FC Porto, 2004.

Djimi Traoré (Mali) – Liverpool, 2005.

Samuel Eto’o (Cameroun) – FC Barcelone, 2006, 2009, Inter Milan, 2010.

Yaya Touré (Côte d’Ivoire) – FC Barcelone, 2009.

Seydou Keita (Mali) – FC Barcelone, 2009, 2011.

Sulley Muntari (Ghana) – Inter Milan, 2010.

John Obi Mikel (Nigeria) – Chelsea, 2012.

Salomon Kalou (Côte d’Ivoire) – Chelsea, 2012.

Didier Drogba (Côte d’Ivoire) – Chelsea, 2012.