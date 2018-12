Ligue des Champions : Le VAR mis en place cette saison dès les huitièmes de finale

L’UEFA a annoncé ce lundi que le VAR serait utilisé cette saison en Ligue des Champions à partir des huitièmes de finale.

CONFIRMED: Video Assistant Referees (VAR) will be used in the @ChampionsLeague from the Round of 16 in Feb 2019 following successful technological testing and the training of referees over the last few months 📺#UEFAExCo pic.twitter.com/r3cOzjahUo