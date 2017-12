Ligue des Champions : Le tirage au sort complet

Le tirage au sort des 8emes de finale de la Ligue des Champions propose plusieurs affiches : si le PSG a été mal loti en héritant du Real Madrid, le FC Barcelone s'en tire guère mieux avec Chelsea. Les autres clubs anglais sont plus heureux.

Outre l’affiche entre le PSG et le Real Madrid, les 8emes de finale de la Ligue des Champions proposent un panel de matchs souvent inédits. Notamment l’une des plus belles affiches sur le papier entre la Juventus Turin et Tottenham. Les Londoniens, premiers de leur groupe devant le Real Madrid, auraient sans doute rêvé d’un adversaire d’un moindre calibre. Mais l’autre choc de ces 8emes opposera sans conteste Chelsea au FC Barcelone. Une affiche qui ne manque pas de sel. On se souvient notamment de la rage de Didier Drogba après l’élimination à Stamford Bridge en demi-finales en 2009, après une succession de décisions arbitrales litigieuses. En 2012, les deux équipes s’étaient retrouvées dans le dernier carré et cette fois c’est Chelsea qui l’avait emporté, avant de soulever le trophée quelques semaines plus tard. Les clubs anglais bien lotis Deuxième dans le groupe du PSG, le Bayern Munich a paradoxalement été plus heureux lors de ce tirage. Les Bavarois affronteront le Besiktas Istanbul, tombeur de Monaco en phase de poules. L’autre bourreau de l’ASM, le FC Porto, a hérité de Liverpool. Une première depuis 2007 entre les Dragons et les Reds, pour ce qui ressemble à l’une des rencontres les plus équilibrées sur le papier. Les autres clubs anglais s’en sortent bien puisque Manchester City affrontera le FC Bâle, et Manchester United sera opposé au FC Séville. Le dernier 8eme de finale est sans doute le moins relevé sur le papier. Il mettra aux prises le Shakhtar Donetesk et l’AS Rome. Les matchs aller se jouent les 13-14 et 20-21 février, et les matchs retours auront lieu 6-7 et 13-14 mars. Le tirage au sort des 8emes de finale de la Ligue des Champions Juventus Turin (ITA) – Tottenham (ANG) FC Bâle (SUI) – Manchester City (ANG) FC Porto (POR) – Liverpool (ANG) FC Séville (ESP) – Manchester United (ANG) Real Madrid (ESP) – PSG (FRA) Shakhtar Donetsk (UKR) – AS Rome (ITA) Chelsea (ANG) – FC Barcelone (ESP) Bayern Munich (ALL) – Besiktas (TUR) *Les matchs aller se jouent les 13-14 et 20-21 février, et les matchs retours les 6-7 et 13-14 mars 2018