Ligue des Champions : Le FC Barcelone a la meilleure défense de la Ligue des Champions

En plus d'avoir terminé premier de son groupe, le FC Barcelone a été désigné comme la meilleure défense de la phase de poules de la Ligue des Champions.

C’est une véritable forteresse qu’a bâtie le FC Barcelone cette saison. Les catalans n’ont pas plié. Malgré la blessure de Samuel Umtiti, absent contre le Sporting, le Barça domine la Ligue des Champions. Invaincus en Liga et en Coupe d’Europe, les catalans donnent du fil à retordre à leurs adversaires. Meilleure défense d’Espagne avec seulement 4 buts encaissés depuis le début de la saison, les Blaugrana, portés par les immenses Umtiti et Ter Stegen ont seulement encaissé un but en Ligue des Champions. Aucune équipe n’a fait mieux lors de ces phases de poules. Derrière les catalans, Manchester United et Manchester City ont concédé 3 buts. Une statistique trompe-l’œil, en effet, le Barça a cependant peu brillé offensivement. Les partenaires de Lionel Messi n’auront transpercé les filets adverses que neuf fois. Premier de leur groupe néanmoins, Le FC Barcelone pourrait affronter Chelsea en huitièmes de finales de la compétition.