Ligue des Champions - Juventus Turin : Mehdi Benatia forfait face aux Young Boys

Kermit Erasmus, l'attaquant international sud-africain, s'est engagé à Cape Town City pour une durée de trois ans et demi, après une pige au Vitoria Setubal.

📝 | Cape Town City is delighted to announce the signing of 28y South African striker Kermit Romeo Erasmus from Portuguese Primeira Liga side, Vitória Setúbal. Kermit signs a permanent 3 and a half year deal.#WelcomeKermit 🔥#ErasmusAnnounced 🔥 pic.twitter.com/vL5cqBms27