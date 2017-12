Ligue des Champions (Groupe G) : Tout ce qu'il faut savoir sur Porto - Monaco

Déjà assuré de terminer dernier de sa poule, Monaco se déplace ce mercredi (20h45) sur la pelouse de Porto, qui n'a pas encore validé son billet pour les huitièmes de finale. Découvrez tout ce qu'il faut savoir concernant cette rencontre.

Les trois derniers matchs de Porto

01/12/2017 : Porto – Benfica Lisbonne (0-0, Liga NOS)

25/11/2017 : Aves – Porto (1-1, Liga NOS)

21/11/2017 : Besiktas – Porto (1-1, LDC)

Les trois derniers matchs de Monaco

02/12/2017 : Monaco – Angers (1-0, L1)

29/11/2017 : Nantes – Monaco (1-0, L1)

26/11/2017 : Monaco – PSG (1-2, L1)

Les équipes probables

Porto : A venir…

Monaco : A venir…

Les groupes

Porto : A venir…

Monaco : Benaglio, Sy, Badiashile – Glik, Jemerson, Jorge, Kongolo, Nguinda, Sidibé, Al.Touré – Fabinho, Meïté, Moutinho, NDoram, R.Lopes – Baldé, Carrillo, Diakhaby, Falcao, Ghezzal

Les stats à retenir (avec OPTA)

Les 2 précédents affrontements entre Porto et Monaco se sont tous deux soldés par une victoire 3-0 de Porto, en finale de la LdC 2004 et en septembre dernier.

C’est la 22e apparition de Porto en LdC, record en compagnie de Barcelone et du Real Madrid. Il n’a plus dépassé les quarts de finale depuis son sacre en 2004.

Une victoire assurerait la qualification à Porto, qui sera de toute façon qualifié s’il ne fait pas un moins bon résultat que Leipzig.

Les 2 matches de Porto à domicile en Ligue des Champions cette saison se sont soldés sur le score de 3-1 (une victoire, une défaite).

Porto a marqué plus de buts sur coup de pied arrêté que toute autre équipe en Ligue des Champions cette saison (7/10).

Monaco n’a remporté aucun de ses 7 derniers matches en Ligue des Champions (2 nuls, 5 défaites), après avoir remporté 5 de ses 7 précédents dans la compétition (2 défaites).

Les 2 déplacements de Monaco en Ligue des Champions cette saison se sont soldés sur le score de 1-1.

Monaco n’a pas gardé sa cage inviolée lors de ses 13 derniers matches en Ligue des Champions, soit depuis novembre 2016 et une victoire 3-0 contre le CSKA Moscou.

Monaco avait atteint la phase à élimination directe lors de 6 de ses précédentes 7 participations à la Ligue des Champions avant cette saison. Il est d’ores et déjà assuré de terminer dernier cette saison, comme en 2000-01.

Monaco est la seule équipe avec Qarabag à ne pas avoir marqué le moindre but en seconde période en Ligue des Champions cette saison, ses 4 buts ayant été marqués entre la 30e et la 45e minute.

Vincent Aboubakar a marqué exactement 3 buts lors chacune de ses 4 participations à la Ligue des Champions, dont un doublé contre Monaco en septembre dernier. Il a également délivré une passe décisive cette saison.

Falcao a marqué lors de chacun de ses 2 derniers matches de Ligue des Champions, mais n’a jamais fait la passe de 3. Son dernier match au Dragao dans la compétition remonte à février 2010 (2-1 v Arsenal).