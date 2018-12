Ligue des Champions (Groupe D) : Galatasaray battu par Porto mais reversé en Ligue Europa

Malgré sa défaite contre le FC Porto (2-3), Galatasaray termine troisième du groupe D devant le Lokomotiv Moscou et sera reversé en Ligue Europa en 2019.

Déjà qualifié et assuré de terminer en tête de ce groupe D, le FC Porto disputait un dernier match « pour du beurre » ce mardi soir sur la pelouse de Galatasaray. EtCette rencontre fut surtout une affaire de penalties. Après l’ouverture du score de Felipe, Marega en a transformé un premier. Puis Feghouli a réduit l’écart sur un deuxième penalty. Au retour des vestiaires, Oliveira a pensé mettre Porto à l’abri, mais Derdiyok a égalisé moins de dix minutes plus tard. Et dans la foulée de ce but, le club turc a bénéficié d’un autre penalty que Feghouli a cette fois raté. Heureusement pour l’Algérien, ce raté n’aura pas d’incidence au classement puisquesur une réalisation de Schopf dans le temps additionnel. Or les Russes devaient gagner en Allemagne pour terminer troisièmes.