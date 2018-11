Ligue des Champions - Groupe C : Le PSG en 4-3-3 avec Marquinhos en sentinelle face à Liverpool ?

Groupe E : Le Bayern surclasse Benfica et assure sa qualification

🏆 A C H T E L F I N A L E ! 🏆 @ChampionsLeague #UCL #FCBSLB pic.twitter.com/B6ql41Ygpc — FC Bayern München (@FCBayern) 27 novembre 2018

Groupe F : Tenu en échec par City, Lyon jouera sa qualification en Ukraine

Groupe G : Le Real Madrid assure la première place

Groupe H : La Juventus Turin et Manchester United filent au tour suivant

90'+3 - E' FINITA! La Juve batte 1-0 il @valenciacf e supera il primo turno di #UCL! MISSION: ACCOMPLISHED! 🎯 AGLI OTTAVI! pic.twitter.com/hT7fcEfT44 — JuventusFC (@juventusfc) 27 novembre 2018

#UCL | Ils sont pour l'instant 8⃣ en 8⃣es ! Ajax 🇳🇱 Barcelone 🇪🇸 Bayern 🇩🇪 Juventus 🇮🇹 City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Real 🇪🇸 Roma 🇮🇹 United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #OLMCI Qui va au bout?#UCL pic.twitter.com/0tvuZZYDXg — L'UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) 27 novembre 2018

En ce chaud mois de novembre, le « Vieux Continent » vit au rythme des rudes batailles que se livrent de vaillants gladiateurs aux crampons bien aiguisés. En effet, les confrontations de la cinquième et avant-dernière levée de la phase de poules de la Ligue des Champions UEFA battent leur plein et les plus grosses écuries européennes croisent le fer. Objectif: la finale du 1er juin prochain aude. Triple tenant du titre de la plus prestigieuse des compétitions de clubs, lea disposé de l'AS Rome et s'est assuré de terminer en tête de la Poule G. Belle opération également pour laetqui ont composté leur billet pour les 8emes de finale dans le Groupe H, avec leurs succès respectifs contre(1-0) et les(1-0). Leen a fait de même avec une démonstration face à(5-1). Retour sur une passionnante soirée de Ligue des Champions qui a tenu en haleine tous les férus du football européen:Le Bayern Munich n’a pas fait de détail. Il a répondu au succès de l’Ajax Amsterdam chez l’AEK Athènes (0-2) par une victoire impressionnante contre Benfica (5-1). Arjen Robben a lancé son équipe d’un doublé dans son style caractéristique, en partant de la droite pour rentrer sur son pied gauche (13eme, 30eme). Dans la foulée, Robert Lewandowski y est aussi allé de son doublé (36eme, 51eme), dépassant au passage les 50 buts inscrits en Ligue des Champions. Entretemps, Gedson Fernandes avait réduit le score en faveur des Lisboètes. Franck Ribéry a clos le spectacle suite à une belle combinaison avec David Alaba (76eme), juste avant de céder sa place à Sandro Wagner. Qualifié pour les 8emes de finale comme l’Ajax, le Bayern jouera la première place de sa poule en déplacement chez les Amstellodamois dans deux semaines. Le Benfica sera reversé en Ligue Europa.Malgré une belle prestation collective, l’OL a concédé un nul mal payé contre Manchester City (2-2). Un résultat d’autant plus frustrant que le Shakhtar Donetsk a arraché la victoire à Hoffenheim (2-3) et que les Gones devront ainsi s’imposer en Ukraine lors de la dernière journée pour se qualifier pour les 8emes de finale. >> Le résumé complet de la rencontre Le Real Madrid est déjà certain d’être parmi les têtes de série pour le tirage au sort des 8emes de finale. Qualifié avant même son déplacement chez l’AS Rome, qui sera aussi du prochain tour, le triple vainqueur de la Ligue des Champions a validé la première place de sa poule avec son succès (0-2), qui s’est dessiné en début de seconde période. >> Le résumé complet de la rencontre Le Viktoria Plzen et le CSKA Moscou se disputeront la place en Ligue Europa lors de la dernière journée, avec les Tchèques en ballotage favorable grâce à leur succès en Russie (1-2).Comme attendu dès le tirage au sort, la Juventus Turin et Manchester United s’extirperont du groupe H. La première, qui continue de faire la course en tête, a logiquement dominé Valence (1-0). Sans forcer son talent, elle a fait la différence avec son duo de choc, Cristiano Ronaldo au centre et Mario Mandzukic à la reprise de la tête (59eme). Dans la foulée, le club ché espérait bien avoir égalisé. Mais le but de Mouctar Diakhaby a été logiquement refusé pour une faute de main du défenseur français, qui avait fait mine de reprendre de la tête (62eme). Pas plus inspiré que la Vieille Dame, Manchester United a attendu la 91eme minute pour faire craquer les Young Boys de Berne (1-0). Ce sont deux gars sûrs de José Mourinho qui ont fait la différence, Romelu Lukaku déviant de la tête pour Marouane Fellaini, qui a terminé le travail en pivot. Si MU gagne à Valence et que la Juve n’en fait pas de même chez les Young Boys lors de la dernière journée, les Red Devils termineront premiers de leur poule.AEK Athens 0-2 Ajax FC Bayern München 5-1 BenficaBayern Munich 13 pts (Qualifié) Ajax Amsterdam 11 pts (Qualifié) Benfica 4 pts AEK Athènes 0 ptHoffenheim 2-3 Shakhtar Donetsk Lyon 2-2 Manchester CityManchester City 10 pts (Qualifié) Lyon 7 pts Shakhtar Donetsk 5 pts Hoffenheim 3 ptsCSKA Moscow 1-2 Viktoria Plzen Roma 0-2 Real MadridReal Madrid 12 pts (Qualifié) AS Rome 9 pts (Qualifié) CSKA Moscou 4 pts Victoria Plzen 1 ptJuventus 1-0 Valencia Manchester United 1-0 Young BoysJuventus Turin 12 pts (Qualifié) Manchester United 10 pts (Qualifié) Valence 5 pts Young Boys 1 pt