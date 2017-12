Ligue des Champions (Groupe B) : Tout ce qu'il faut savoir sur Bayern Munich - PSG

Le PSG se déplace mardi chez le Bayern Munich pour valider la première place du groupe B de la Ligue des Champions (20h45). Cela tombe bien, le club parisien est la bête noire du club bavarois en C1.

Les trois derniers matchs du Bayern Munich

02/12/2017 : Bayern Munich – Hanovre (3-1, Bundesliga)

25/11/2017 : Borussia Mönchengladbach – Bayern Munich (2-1, Bundesliga)

22/11/2017 : Anderlecht – Bayern Munich (1-2, LDC)

Les trois derniers matchs du PSG

02/12/2017 : Strasbourg – PSG (2-1, L1)

29/11/2017 : PSG – Troyes (2-0, L1)

26/11/2017 : Monaco – PSG (1-2, L1)

Les équipes probables

Bayern Munich : A venir…

PSG : A venir…

Les groupes

Bayern Munich : A venir…

PSG : Areola, Trapp – Berchiche, Dani Alves, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Meunier, Thiago Silva – Lo Celso, Nkunku, Pastore, Rabiot, Verratti – Cavani, Di Maria, Draxler, Mbappé, Neymar

Les stats à retenir (avec OPTA)

Paris a gagné 5 de ses 7 matches face au Bayern en Ligue des Champions (2 défaites) – dont un succès 3-0 au Parc des Princes en septembre.

Le Bayern affiche 71% de défaites face à Paris en Ligue des Champions (5/7), soit son pire pourcentage face à un adversaire affronté plus de 2 fois.

Paris ne doit pas perdre par plus de 3 buts d’écarts face au Bayern pour assurer sa 1ere place dans son groupe.

Le Bayern a gagné 23 de ses 24 derniers matches à domicile en phase de groupes de Ligue des Champions – concédant sa seule défaite face à Manchester City en décembre 2013 (2-3).

Le Bayern a inscrit au moins 3 buts lors de 8 de ses 9 derniers matches de groupes à l’Allianz Arena. Bordeaux est la dernière équipe à avoir gardé sa cage inviolée sur le terrain du Bayern lors d’un match de groupe dans la compétition, c’était en novembre 2009 (0-2).

Paris peut remporter ses 6 matches de phase de groupes de Ligue des Champions, ce qui n’est arrivé que 6 fois auparavant, le Real Madrid en 2014-15 étant la dernière à le faire.

Paris a marqué 24 buts en Ligue des Champions cette saison (1 seul encaissé), meilleur total pour une équipe lors d’une phase de groupes dans la compétition. Le précédent record était de 21, détenu par le Borussia Dortmund en 2016-17.

Neymar est le 2eme joueur à avoir marqué lors de chacun des 5 premiers matches de groupe lors d’une saison en Ligue des Champions sous le format actuel (depuis 2003-04), après Cristiano Ronaldo qui a réalisé cela cette saison également.

Il a inscrit un but lors de chacun de ses 3 derniers matches de Ligue de Champions face au Bayern.

Edinson Cavani peut disputer son 50eme match de Ligue des Champions. Il a inscrit 14 buts lors de ses 13 rencontres dans la compétition depuis le début de la saison dernière. Il va devenir le 3eme joueur uruguayen à atteindre ce pallier après Paolo Montero et Diego Godín.

A 18 ans et 11 mois, Kylian Mbappé est devenu le plus jeune joueur à atteindre les 9 buts en Ligue des Champions.

Robert Lewandowski a marqué 16 buts lors de ses 15 derniers matches de Ligue des Champions à l’Allianz Arena.

Juup Heynckes a remporté 2 titres de Ligue des Champions en tant qu’entraîneur (Real Madrid 1998, Bayern Munich 2013). Il affiche 70% de succès dans la compétition (28/40), le 2eme meilleur ratio après Luis Enrique (73%) parmi ceux à minimum 30 rencontres dans la compétition.

Unai Emery n’a jamais dépassé le stade des 8es de finale en tant qu’entraîneur en 5 participations à la Ligue des Champions.