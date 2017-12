Ligue des Champions : Cavani entend faire « un grand match » à Munich

Edinson Cavani était en conférence de presse lundi soir à la veille du match entre le Bayern Munich et le PSG.

Comment vivez-vous la pression constante mise sur les attaquants pour marquer, sous peine d’être immédiatement dans le dur, comme à Strasbourg samedi (2-1) ?

Plus que de la pression, c’est quelque chose qui est inscrit en chacun de nous. L’attaquant vit de marquer des buts. Il ne pense pas à la pression, il travaille pour ça. Le match peut se passer comme à Strasbourg, où on a eu beaucoup d’occasions, mais le ballon ne voulait pas rentrer. C’est normal, c’est impossible de marquer sur chaque ballon qui arrive dans la surface. Le plus important, c’est l’intention avec laquelle tu fais les choses. Il n’y a pas besoin de se dire que c’est une pression.

Que représente pour vous le record de buts avec le PSG, que vous devriez battre prochainement, avec vos trois unités de retard sur Zlatan Ibrahimovic ?

Au moment où cela arrivera, ce sera bien. Tout le monde au club connait ma manière de penser, de me comporter. Je pense plus au collectif qu’à l’individu. Si le collectif fonctionne bien, le reste va venir. Je travaille pour donner le maximum. Si ça doit arriver, ça arrivera. Mais le plus important, c’est de lever la Coupe à la fin de la saison.

Avec quelles intentions arrivera le PSG à l’Allianz Arena ?

Nous avons commencé cette compétition en se disant qu’il serait difficile de terminer premiers, parce qu’on était dans le groupe du Bayern. Mais l’histoire dit que c’est le PSG qui a eu le plus de régularité jusqu’à maintenant. Nous devons continuer avec cette mentalité et nous avons l’ambition de terminer premiers. Nous devons penser à nous, à tout ce que nous avons fait depuis le début de la saison, pour faire un grand match demain (mercredi).