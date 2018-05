Ligue des Champions - Bayern Munich : Sven Ulreich s'excuse, ses partenaires le soutiennent

Coupable d'une grossière erreur lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions face au Real Madrid (2-2), Sven Ulreich a présenté ses excuses sur son compte Instagram. Un message qui a fait réagir ses coéquipiers qui n'ont pas tardé à lui apporter du soutien.

Moins de 24 heures après la douloureuse élimination du Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, Sven Ulreich, le gardien bavarois, a tenu à faire ses excuses sur son compte Instagram. Coupable sur le second but des Merengue, le portier de 29 ans est abattu après cette rencontre… « Les mots ne peuvent décrire à quel point je suis déçu de cette élimination en Ligue des Champions, a-t-il écrit. Nous voulions absolument atteindre la finale et nous avons fait de notre mieux et ensuite cette erreur inutile m’est arrivée. Je ne peux pas l’expliquer. Je suis désolé… pour mon équipe et pour vous les fans. » Un message rempli de tristesse qui a fait réagir ses coéquipiers. De nombreux joueurs du Bayern Munich ont tenu à apporter leur soutien à celui qui remplace Manuel Neuer au cours des derniers mois.

Forcément touchés par cette sortie de leur partenaire, les Munichois ont également utilisé Instagram pour répondre à ce message. Jérôme Boateng a été le premier à réagir : « Garde la tête haute. Nous perdons ensemble, nous gagnons ensemble ». Un message similaire à celui de James Rodriguez : « Relève la tête. Nous sommes une équipe ». Et pour Javi Martinez, le gardien allemand ne doit pas oublier ce qu’il a démontré tout au long de la saison : « Tu nous as sauvé le c** plein de fois Ulle ! ». Un soutien indéfectible de la part de tous les amoureux du Bayern Munich.