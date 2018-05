Ligue des Champions - AS Rome : L’arbitrage oui, mais pas seulement…

Si certains ont regretté les erreurs d’arbitrage qui ont coûté deux penalties à l’AS Rome mercredi contre Liverpool en demi-finale retour de la Ligue des Champions (4-2), Eusebio Di Francesco a fustigé l’attitude de son équipe. Coupable selon lui de ne pas avoir suffisamment cru en ses chances.

Il y a deux façons d’analyser la sortie de l’AS Rome en demi-finale de la Ligue des Champions. Il y a celle qui consiste à regretter les erreurs d’arbitrage qui ont coûté deux penalties aux Romains lors du match retour contre Liverpool mercredi (4-2). Et il y a celle qui réside dans la recherche des causes profondes de cette défaite logique sur la double confrontation. Le club de la Louve s’est chargé lui-même, via différents acteurs, des deux pans de cette introspection dans la foulée de l’élimination. Premier à réagir, Monchi a regretté vivement l’absence de l’assistance vidéo au niveau européen. « C’est le moment pour le football italien d’élever la voix, a lancé le directeur sportif de la Roma sur Mediaset Premium. La Juventus aussi a été éliminée à cause d’erreurs incroyables. Il y en a eu hier (mardi) aussi lors de Real – Bayern. Félicitations à Liverpool, mais il faut bien analyser ce qui s’est passé. Il y a deux penalties très nets qui manquent ce soir (mercredi) et qui changent tout. Et à l’aller, ils marquent un but hors-jeu. La VAR doit arriver en Ligue des Champions. Ce n’est pas normal. »

Di Francesco : « On aurait dû y croire encore plus »

Tirant dans le même sens que son dirigeant, Fazio a assuré que les Romains s’étaient « aperçus du terrain » que deux penalties leur avaient été oubliés. Daniele De Rossi n’était pas aussi catégorique. « (Edin) Dzeko et moi n’avons pas vu la main d’Alexander-Arnold, donc il est possible que l’arbitre ne l’ait pas vu non plus », a confié le capitaine « romanista », dans un élan d’honnêteté qui l’honore. Encore plus froid dans son analyse, Eusebio Di Francesco ne s’est pas attardé sur les coups de sifflet. Il a préféré pointer du doigt leur manque de caractère. « L’arbitre ? Peu importe. Moi, je suis énervé après mes joueurs qui, à la 80eme minute, ne vont pas chercher le ballon après le but. C’est sur ça qu’on doit progresser. On aurait dû y croire encore plus. (…) On ne fait que perdre du temps quand on proteste. Les erreurs étaient commises, c’était trop tard. Oui, y’avait penalty et rouge (ndlr : quand Loris Karius a fauché Edin Dzeko, signalé hors-jeu alors qu’il ne l’était pas), ça aurait tout changé. Mais cela devait nous prouver qu’on devait faire encore plus. »

Fazio : « Le début d’une histoire, pas la fin »

Avec le doublé de Radja Nainggolan en fin de match, la Roma a décroché une victoire méritée au vu d’un second acte ultra-dominé. Mais c’était trop tard, après avoir encaissé sept buts sur les trois premières périodes de la double confrontation. Un symbole des limites des joueurs de la Capitale italienne, même s’ils n’étaient pas si loin du compte. « J’ai dit à mes joueurs à la mi-temps que tout était possible, a assuré Di Francesco. Et ils ont fait quelque chose d’exceptionnel. C’est dommage. » De Rossi et Fazio voulaient néanmoins retenir le positif de cette soirée, et plus globalement de leur épopée européenne. « L’ambiance était exceptionnelle, a soufflé le premier. Je ne voyais pas l’Olimpico comme ça depuis que j’étais petit. C’est des soirées comme ça où on ne gagne peut-être pas de trophées, mais qu’on aura toujours dans le cœur. On ne fait qu’un. » « On doit relever la tête et continuer, a enchaîné le second. C’est le début d’une histoire, pas la fin. »

