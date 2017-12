Ligue des Champions (8emes de finale) : Le PSG contre le Real Madrid !

Le tirage au sort des 8emes de finale de la Ligue des Champions a eu lieu ce lundi à Nyon. Le Paris Saint-Germain a hérité d'un tirage très compliqué puisque le club de la Capitale affrontera le Real Madrid. L'autre choc opposera Chelsea au FC Barcelone.

Plus d’informations à venir… Le tirage au sort des 8emes de finale de la Ligue des Champions Juventus Turin (ITA) – Tottenham (ANG) FC Bâle (SUI) – Manchester City (ANG) FC Porto (POR) – Liverpool (ANG) FC Séville (ESP) – Manchester United (ANG) Real Madrid (ESP) – PSG (FRA) Shakhtar Donetsk (UKR) – AS Rome (ITA) Chelsea (ANG) – FC Barcelone (ESP) Bayern Munich (ALL) – Besiktas (TUR) *Les matchs aller se jouent les 13-14 et 20-21 février, et les matchs retours les 6-7 et 13-14 mars 2018