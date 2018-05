Ligue des Champions : le trio Salah-Firmino-Mané dans l'histoire !

Sadio Mané a inscrit le premier but de Liverpool ce soir en demi-finale de la Ligue des Champions, lors de la défaite des Reds face à Rome (4-2). Une défaite sans conséquence puisque les Reds rejoignent le Real Madrid en finale grâce à leur succès à l’aller (5-2).

Avec ce but, le sénégalais compte désormais neuf buts en Ligue des Champions, soit un but en moins que ses deux coéquipiers Firmino et Mohamed Salah, auteur chacun de 10 buts. Ainsi, le trio Salah-Firmino-Mané bat un record en Ligue des Champions.

Les trois armes fatales de Liverpool forment le trio ayant le plus marqué dans l’histoire de Ligue des champions. Avec 29 buts, ce trio devance désormais la fameuse « BBC », formée par Bale, Benzema et Cristiano Ronaldo, et qui comptait 28 buts lors de la C1 2013-14.

« Je pense que le secret est que nous sommes des amis très proches », avait déclaré le sénégalais, expliquant ces statistiques hallucinantes.