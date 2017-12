Ligue des Champions : tirage au sort du premier tour préliminaire

La Confédération Africaine de Football (CAF) a procédé au tirage au sort des tours préliminaires de la Ligue des Champions. La commission des compétitions interclubs de l’instance a effectué au Caire le tirage au sort du tour préliminaire de la compétition, qui devrait avoir lieu en février 2018.

Le Wydad Casablanca, Al Ahly, le TP Mazembe, l’ES Sahel et Mamelodi Sundowns sont exempts du premier tour. En contre partie, l’Espérance Sportive de Tunis jouera contre le club mauritanien, l’ASAC Concorde. Les clubs algériens ont hérité d’un tirage facile : l’ES Sétif jouera contre les Centrafricains de Bangui, tandis que le MC Alger sera opposé aux Congolais de l’AS Otoho.

L’ASEC Mimosas affrontera un club béninois à définir, tandis que les Congolais de Vita Club se frotteront aux Malawites du MTL Wanderers.

Favorable draw for our teams on the continental club tournaments next year. Group stages is expected for @Masandawana & @BidvestWits in the #CAFCL . Play-Off stage for @SuperSportFC & & @CapeTownCityFC in the #CAFCC @OfficialPSL @SAFA_net @CAF_Online pic.twitter.com/wibRgzyKmc

— Velile Mbuli (@Veli_Mbuli) December 13, 2017