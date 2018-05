Ligue des Champions : Sadio Mané de retour face à l'AS Roma

L’attaquant sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, fera partie du groupe qui se déplacera sur la pelouse de l’AS Rome mercredi en demi-finale retour de la Ligue des Champions.

Légèrement blessé et laissé au repos contre Stoke City samedi (0-0), le sénégalais pourrait être titularisé, comme au match aller, où il a inscrit l’un des cinq buts de son équipe (victoire 5-2).

Adam Lallana, qui s’est remis de sa blessure aux ischio-jambiers, est également convoqué par Jürgen Klopp contrairement à Joe Gomez, blessé à une cheville dimanche.

Le groupe de Liverpool contre la Roma :

Karius, Clyne, Van Dijk, Wijnaldum, Lovren, Milner, Firmino, Salah, Henderson, Klavan, Moreno, Mane, Lallana, Mignolet, Robertson, Ings, Solanke, Jones, Ward, Woodburn, Masterson, Camacho, Alexander-Arnold

