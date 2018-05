Ligue des Champions : la Roma rend un vibrant hommage à Salah

Malgré la grosse déception de l’élimination de la demi-finale de la Ligue des Champions, face à Liverpool, l’AS Roma n’a pas perdu sa classe pour autant.

La Louve a tenu à féliciter son ancien joueur, Mohamed Salah, auteur d’un doublé lors du match aller, tout en lui souhaitant bonne chance pour la suite. L’Egyptien l’a bien mérité puisqu’il a refusé de fêter ses deux buts à l’aller, même s’il a été sifflé par le public Giallorossi en début du match retour.

« Cela fait vraiment mal de voir le rêve de finale à Kiev s’envoler, mais tu seras là avec tes nouvelles couleurs. Bonne chance pour la finale Mohamed Salah. » Un soutien de poids pour l’Égyptien qui facture déjà 11 buts dans la compétition.

It hurts so much that #ASRoma’s incredible dream of going all the way to Kiev is over but you’ll be there in your new colours.

Good luck in the #UCL final @MoSalah#ForzaRoma #YNWA pic.twitter.com/BOsVgoKLjI

— AS Roma English (@ASRomaEN) May 2, 2018