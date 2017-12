Ligue des Champions : le record fou que vise Neymar !

Copyright -Via Twitter @MXFutbolTotal

Si Neymar marque ce soir face au Bayern Munich, lors de la dernière rencontre de phase de poules de C1, Neymar battra un record que personne n’a atteint dans toute l’histoire de la compétition.

Le Brésilien pourrait être le premier joueur à marquer lors de six rencontres de phase de groupes de Ligue des champions. Ni Cristiano Ronaldo, ni Lionel Messi, habitués à battre tous les records, ont réussi cet exploit.

Le Portugais avait marqué 11 buts durant la saison 2015-16, mais n’était pas parvenu à trouver la mire à l’occasion de deux rencontres. Messi avait mis 10 buts en cinq matches la saison dernière mais n’a pas marqué contre le Borussia Mönchengladbach lors du dernier match à cause d’une blessure.

Ney’ pourrait aussi battre un autre record : devenir le joueur ayant subi le plus de fautes. Après cinq journées, c’est à 20 reprises que l’arbitre a sifflé une faute commise sur l’attaquant parisien, beaucoup plus que les 10 sifflées en faveur de Messi et les 4 de CR7.