Ligue des Champions : le nouveau record de Cristiano Ronaldo !

Cristiano Ronaldo a marqué un but lors de la victoire du Real Madrid face à Dortmund (3-2) lors de la 6e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Un but qui lui a permis d’entrer un peu plus dans l’histoire de la compétition.

En effet, le Portugais est devenu mercredi le premier joueur de l’histoire de la Ligue des champions à faire trembler les filets à chaque match de la phase de groupes de la compétition. Il a battu ce record en inscrivant son 9e but, déjà, dans cette édition 2017-18 de C1.

Déjà meilleur buteur de l’histoire de la compétition (114 buts), meilleur buteur sur une édition (17), meilleur passeur de l’histoire de la compétition (31), CR7 s’est offert un record que personne n’était allé cherché : réussir à marquer sur les six matches de poules.

Mardi, Neymar avait l’occasion de briser ce record en ne marquant pas contre le Bayern Munich (3-1) vu que c’est Kylian Mbappé qui a planté le but parisien.

Cristiano Ronaldo a également atteint la barre des 60 buts, égalant ainsi le record de buts en phase de groupes jusqu’alors détenu seul par Messi, son grand rival du FC Barcelone.