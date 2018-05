Ligue des Champions : malgré la défaite, les Reds rejoignent les Merengue en finale !

Les Reds de Liverpool ont été véritablement bousculés par une courageuse équipe italienne mais ils ont, éventuellement, assuré l’essentiel : ce seront bien eux qui défieront le Real Madrid à Kiev le 26 mai prochain.

Retour sur une passionnante soirée de Ligue des champions qui a tenu en haleine tous les férus du football européen:

Liverpool : de barragiste à finaliste !

Après avoir commencé son épopée européenne en août par une double confrontation contre Hoffenheim, Liverpool la bouclera le 26 mai prochain à Kiev face au Real Madrid. Les Reds ont tenu le large avantage acquis à l’aller contre l’AS Rome (5-2), même s’il s’en est fallu d’un rien pour que les Giallorossi arrachent la prolongation mercredi en demi-finale retour (4-2). Les hommes d’Eusebio Di Francesco sont partis de trop loin et sont revenus trop tard dans le match pour réellement rêver d’une nouvelle « Romatada », après celle accomplie contre le FC Barcelone au tour précédent (3-0). 11 ans après sa dernière finale, le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions, qui a perdu son invincibilité dans la compétition cette saison, défiera le double tenant du titre. Avec l’intime conviction qu’il faudra montrer davantage de solidité et un Mohamed Salah plus inspiré pour réaliser l’exploit.

Sadio Mané entre dans l’histoire

Ce soir, Sadio Mané a inscrit son 9e but de la compétition, devenant ainsi le meilleur buteur Sénégalais de l’histoire de la compétition.

Un triplé en huitièmes de finale, un but en quart, et deux buts en demi-finale. Voilà ce qu’on appelle un joueur décisif, et qui en plus vient de battre un record!

Selon Opta, Mohamed Salah (10), Roberto Firmino (10) & Sadio Mané (9) forment désormais le trio le plus prolifique d’une équipe sur une même saison de Ligue des Champions, dépassant les 28 buts de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale & Karim Benzema avec le Real Madrid en 2013/14.

Jordan Henderson : « Nous n’avons pas choisi la facilité.. »

« Nous n’avons pas choisi la facilité malheureusement. Nous aurions pu mieux jouer ce match, mais nous nous sommes qualifiés pour la finale » a expliqué le capitaine des Reds, Jordan Henderson, au micro de BT Sport.

Real Madrid – Liverpool à Kiev

Le Real Madrid affrontera Liverpool en finale de la Ligue des champions le 26 mai à Kiev, où il tentera de devenir le premier club à remporter trois fois de rang la ligue des champions depuis le Bayern Munich (1974-1976).