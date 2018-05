Ligue des Champions : Horoya s'impose à Lomé !

Le Horoya AC s’est imposé (1-2) sur le terrain de l’AS Togo Port ce samedi dans le cadre de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Une victoire importante pour le champion de Guinée, en attendant de rencontrer les deux ténors de la poule dans les deux prochaines journées.

Bien lancé sur le côté droit, Bassirou a servi Daouda Camara qui a ajusté le ballon au fond des filets après seulement neuf minutes de jeu. Issifou a égalisé de la tête sur un coup-franc peu après le retour des vestiaires (50e).

Après un arrêt momentané du match à cause de la pluie diluvienne, Aboubacar Gal Camara a marqué le but de la victoire pour les visiteurs, leur offrant les trois points. Horoya prend la tête de la poule en attendant le duel entre Mamelodi Sundowns et le Wydad Casablanca ce soir.