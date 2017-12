Ligue des champions : Dernière journée décisive pour Mané et Koulibaly, Diao Baldé pour sauver l’honneur

Ce soir, c’est la 6ème et dernière journée des phases de poule de la Ligue des Champions. Une der décisive pour les lions Sadio Mané et Kalidou Koulibaly avec leur club respectif Liverpool et Naples. Diao Baldé Keita et l’As Monaco déjà éliminé joueront pour sauver l’honneur.

Premier du groupe E avec 9 points au compteur, Sadio Mané et Liverpool n’ont besoin que d’un point pour s’assurer leur qualification au huitième de finale. Les Reds vont affronter ce soir à 19h45 gmt, le Spartak de Moscou (3ème – 6 points). Les protégés de Jurgen vont surement viser la qualification mais la première place du groupe. En effet, avec une victoire à Anfield, Sadio Mané et ses coéquipiers termineront leaders. Séville (2ème – 9 points) se déplace pour affronter Maribor (4ème – 2 points).

Pour Naples (3ème – 6 points) et Koulibaly, la tâche s’annonce plus difficile. Les Napolitains n’ont pas leur destin en main. En effet, les coéquipiers de l’international Sénégalais devront obligatoirement battre Feyenoord (4ème – 0 point) au Pays-Bas et espérer une défaite du Shakhtar Donetsk (2ème – 9 points) face à Manchester City de Leroy Sané (1ère – 15 points).

Déjà éliminés avec son club, l’As Monaco (4ème – 2 points), Diao Baldé Keita se rend à Porto (2ème – 7 points) pour terminer avec au moins une victoire dans cette saison de ligue des champions 2017/2018. Leipzig (3ème – 7 points) de Naby Keita accueille un Besiktas déjà qualifié (1ère – 11 points)